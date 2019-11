Dierenactivisten van Animal Resistance slaan opnieuw toe: 15 actievoerders vastgeketend in versmarkt Cru op Groenplaats AW PhT JAA

10 november 2019

15u30 8 Antwerpen De strijd van de activisten van Animal Resistance tegen foie gras verlegde zich zondag naar de Groenplaats in Antwerpen. Zo’n vijftien leden van de groep ketenden zich vast in versmarkt Cru. Zeventig anderen zijn eveneens aanwezig om de actie te steunen. Hun eis: foie gras moet volledig uit het aanbod. De politie kwam ter plaatse, enkel de vastgetekenden bevinden zich nog binnen.

Ondertussen hebben zo’n vijftig actievoerders de winkel verlaten. “Nog eens vijftien actievoerders hebben zich vastgeketend in de winkel. We bekijken op dit moment hoe we dat kunnen oplossen”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie.”

De actievoerders vragen om aandacht “voor het ongehoorde leed van de eenden”. “Want”, zo stellen de activisten, “er wordt nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan het probleem”. Daarmee bedoelen ze natuurlijk de productie van foie gras of ganzenleverpaté, een delicatesse die vooral tijdens de feestdagen populair is.

Tachtig activisten van Animal Resistance bezetten zaterdag ook al de Bekegemse boerderij Foie Gras in West-Vlaanderen. “We willen dat de laatste foie gras-boerderij van Vlaanderen onmiddellijk sluit, en niet pas eind 2023”, zegt woordvoerder Glenn Lemmens. “Zo kunnen we 400.000 eenden redden.”

“En zo lang er aanbod is in winkels, zullen de mensen ook foie gras blijven kopen”, is de redenering van Animal Resistance. Supermarkt Cru verkoopt de Bekegemse foie gras.