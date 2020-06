Dienstencentrum Klein Heide heropent deuren, maar op termijn moet het dicht voor renovatie sociale flats PhT

24 juni 2020

19u42 0 Antwerpen Het dienstencentrum Klein Heide in Hoboken heropent de deuren op 30 juni. Goed nieuws, maar een aantal buurtbewoners zijn wel ongerust over de verdere toekomst. Woensdagnamiddag hielden ze, met steun van PVDA, een korte actie. Eigenaar Woonhaven zal het gebouw immers op termijn grondig renoveren.

Momenteel telt Hoboken vijf dienstencentra. Naast Klein Heide aan de Alfred Nobellaan gaat het om Portugesehof, Groen Zuid, Victor De Bruyne en Moretusburg. In de Oudestraat is het nieuwe dienstencentrum Broydenborg in opbouw.

Corona

Dat Klein Heide pas volgende week heropent, heeft te maken met de beschikbaarheid van personeel in de nasleep van de coronacrisis. Het Zorgbedrijf Antwerpen gaf voorrang aan de dienstencentra waaraan serviceflats zijn verbonden. Klein Heide heeft die niet.

Een sluiting van Klein Heide is nog niet aan de orde. “Een concreet plan, laat staan een startdatum van de renovatie, ligt er nog niet”, zegt Woonhaven. Het kabinet van schepen Fons Duchateau (N-VA) wijst erop dat een eventuele sluiting van Klein Heide volledig losstaat van de opening van Broydenborg, 900 meter verder. “Klanten die minder mobiel zijn, kunnen altijd een beroep doen op vervoer van het Zorgbedrijf om naar een dienstencentrum te gaan.”

Volgens PVDA mag de sociale factor niet uit het oog worden verloren. Heel wat omwonenden zijn gehecht aan hun dienstencentrum.