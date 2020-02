Dief uit auto gehaald door alerte getuige Sander Bral

01 februari 2020

Een passant verwittigde vrijdagnamiddag de politie omdat hij een man had opgemerkt die op de Lambermontplaats aan verschillende voertuigen zat te prutsen. De getuige zag hoe de man één van de voertuigen opende en begon te doorzoeken. Het snelleresponsteam was meteen ter plaatse en kon de verdachte arresteren. De man van 29 jaar bleek vermoedelijk illegaal in ons land te vertoeven. De eigenaar van de wagen kwam ter plaatse, er bleek niets gestolen. Vermoedelijk had ze vergeten de wagen af te sluiten. De verdachte werd gearresteerd voor verhoor.