Dief steelt voor 250 euro parfum voor ogen van politie CVDP

27 juli 2020

16u43 0 Antwerpen Op de Meir in Antwerpen betrapte de politie dit weekend een winkeldief op het stelen van drie flesjes parfum.

Het team dat toezicht houdt op winkeldieven in de binnenstad, merkte dit weekend een man (25) op die ongebruikelijk winkelgedrag vertoonde op de Meir. Zijn rugzak leek gemanipuleerd met aluminiumfolie. De inspecteurs besloten hem onder toezicht te houden en zagen hoe hij drie flesjes parfum in zijn rugzak stak. Nadien liep hij met versnelde pas de winkel uit. Hij werd tegengehouden en bleek inderdaad in het bezit van een rugzak die was aangepast om alarmsystemen te omzeilen. Hij had voor meer dan 250 euro parfum gestolen. De dader werd gearresteerd met het oog op een voorleiding.