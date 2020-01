Dief steelt fiets omdat hij niet op de bus wilt wachten CVDP

25 januari 2020

15u02 0 Antwerpen De Antwerpse politie vatte vrijdagavond een fietsdief op het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever. De man verklaarde dat hij de fiets stal omdat hij anders nog te lang op de bus moest wachten.

Een getuige verwittigde vrijdagavond de politie omdat hij vermoedde dat er een fietsdief aan het werk was op het Frederik Van Eedenplein. De verdachte werd door een bewakingscamera in beeld gebracht en het snelleresponsteam kon vaststellen hoe de man een fiets losmaakte en wegreed. Op dat moment werd de verdachte onderschept en gearresteerd. De 38-jarige had drugs en een verboden wapen op zak. Hij verklaarde dat hij de fiets stal omdat hij anders nog te lang op de bus moest wachten. De man kreeg een ritje aangeboden naar het cellencomplex op de Noorderlaan.