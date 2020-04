Dief rijdt weg met postauto terwijl bezorger nog in laadruimte zit Sander Bral

09 april 2020

11u17 0 Antwerpen Een medewerker van een bezorgdienst verwittigde woensdagochtend de politie. Toen de bezorger bezig was met een levering in de Brederodestraat was er een man in het leveringsvoertuig gestapt en weggereden in de richting van het Kiel. De bezorger zat op dat moment nog achterin de wagen. Er werden meteen meerdere politieploegen aangestuurd voor nazicht.

Ter hoogte van het busstation Antwerpen-Zuid merkte het snelleresponsteam een man op die in aanmerking kwam voor de feiten. De gestolen wagen stond met lichte beschadigingen in de grasberm naast de rijbaan. Op het wegdek waren remsporen te zien. De 24-jarige verdachte kon zonder problemen gevat en geboeid worden.

De gsm van het slachtoffer, die zich nog in de wagen bevond, werd verderop in de straat teruggevonden. Deze was door de verdachte weggegooid. De verdachte verklaarde dat hij onder invloed verkeerde van verdovende middelen en legde een positieve drugstest af. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex.