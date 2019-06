Dief probeert gestolen hondje te verpatsen op Meir Jan Aelberts

28 juni 2019

18u05 0 Antwerpen Een 25-jarige man verwittigde donderdagavond de politie nadat hij op de Meir ter hoogte van de Jezusstraat was aangesproken door iemand die hem een hondje probeerde te verkopen.

Een dag eerder had de eigenaar van het dier al aangifte gedaan omdat zijn hond gestolen werd. Hij werd contacteerd door de politie en herkende zijn hond meteen. De 25-jarige man, die behalve de hond ook andere, mogelijk gestolen spullen verkocht op de Meir, werd overgebracht naar een cel in de Noorderlaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of de rest van zijn waren ook gestolen zijn. Hij bleek ook in het bezit van pepperspray, in ons land een verboden wapen. Het busje werd in beslag genomen.