Dief met been in het gips gaat op de vlucht met gestolen fiets Sander Bral

07 juli 2020

15u43 0

Een getuige betrapte maandagmiddag een verdachte man in een garage op de Quinten Matsijslei aan het Stadspark. De man had net een fiets weggenomen. Toen hij betrapt werd, zette hij het op een lopen.

De getuige ging hem achterna en kruiste hierbij twee politiemannen in burger, die de verdachte staande konden houden. De 38-jarige man bleek in het bezit van een grote kniptang. Hij was gevlucht ondanks een plaaster aan één van zijn benen. Hij bleek ook ambtelijk afgeschreven en illegaal in ons land. De man werd gearresteerd.