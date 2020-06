Dief grijpt gouden halsketting van Annick en vlucht weg: Faroek lanceert opsporingsbericht CVDP

09 juni 2020

22u30 0 Antwerpen Op 25 december werd Annick het slachtoffer van een grijpdiefstal in de buurt van de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. Terwijl ze door de Kruishofstraat liep, werd ze aangesproken door een jongeman. Hij trok haar halsketting af en vluchtte ermee weg. Opsporingsprogramma Faroek op vtm lanceerde dinsdagavond het opsporingsbericht.

Annick was die avond bij mensen gaan koken en vertrok tegen 7 uur naar huis. “Ik wilde eerst nog een ommetje doen met de hond”, vertelt ze. “Het was vrij rustig in de straten en op een bepaald moment werd ik aangesproken door een sportieve jongeman. Hij vroeg beleefd hoe laat het was. Ik keek naar mijn horloge en op die korte tijd trok hij mijn halsketting af en ging hij lopen.”

Gouden halsketting

De gestolen halsketting was van goud. Annick kocht het juweel twintig jaar geleden nadat ze als jonge advocate haar eerste loon had verdiend. Ze droeg de ketting geregeld. “Het was een klassieke ketting, ik had hem aangeschaft met de bedoeling dat ze een leven zou kunnen meegaan.”

De dader heeft een licht getaande huidskleur en grote bruine ogen met opvallend lange wimpers. Hij heeft een open sympathiek gezicht en donker krullend haar. Annick vermoedt dat hij in de dertig jaar is. De verdachte was sportief maar verzorgd gekleed en sprak beleefd en accuraat Nederlands.

Wie meer weet over de inbraak of de verdachten herkent, kan gratis en anoniem de politie contacteren via 0800/30.3000 of via opsporingen@police.belgium.eu