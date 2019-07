Dief gevat dankzij goed geheugen van slachtoffer Sander Bral

29 juli 2019

13u00 0

Een vrouw verwittigde in de nacht van zondag op maandag de politie omdat ze had gezien hoe een verdachte man haar bromfiets in een bestelwagen duwde. Haar bromfiets had ze nochtans slotvast achtergelaten op de Ernest van Dijckkaai. De dame kon tussenbeide komen, waarna de bestuurder van de camionette de brommer achterliet en wegreed. Ze kon de nummerplaat wel doorspelen aan de politie. Met behulp van slimme ANPR-camera’s kon de politie de verdachte bestelwagen in beeld brengen op de E19 richting Nederland. Een ploeg van het snelleresponsteam kon de camionette ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) onderscheppen. In de laadruimte werd een motorscooter aangetroffen. Die bleek recent gestolen in Gent. De 26-jarige verdachte werd gearresteerd.