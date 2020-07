Dichteres Lies Van Gasse brengt ode aan Park Brialmont: “Park verbindt Berchem binnen en buiten De Singel” emz

06 juli 2020

15u50 0 Antwerpen Dichteres en beeldend kunstenares Lies Van Gasse (37) heeft een gedicht gewijd aan het Park Brialmont in Berchem ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Ze woonde tussen 2010 en 2014 tegenover de ingang van het Brilschanspark, dat vandaag onderdeel uitmaakt van Park Brialmont. “Het aaneengesloten park verbindt niet alleen heel uiteenlopende stukken van Berchem, maar ook de verschillende groepen van de samenleving”, zegt ze.

Dit jaar zal Vlaanderen Feest in Berchem er anders uitzien. Wat ongetwijfeld zal opvallen in het straatbeeld, is de affiche met een gedicht en illustratie van dichter-kunstenaar Lies Van Gasse. Een combinatie die haar ligt, want met haar graphic poems vermengt ze beeld en woord. Het ontwerp kwam er op vraag van het districtsbestuur. Het werk moest in het teken van Berchem staan. Daarbij dacht ze meteen aan het groen in de stad. “Omdat er tijdens de lockdown een lange periode niets te doen was, zijn we allemaal op zoek gegaan naar groene zones binnen en buiten de stad”, licht ze toe.

Lappendeken

Zelf kwam ze terecht in het Park Brialmont aan de Antwerpse Singel, dat Wolvenberg, Villegaspark en het Brilschanspark sinds kort tot één geheel doet versmelten. “Ik heb het deze plek herontdekt. Wolvenberg is echt een oude parel van Berchem. Het is hier heel levendig geworden. Vele mensen komen hier sporten of verpozen. Je vindt er ook tal van diersoorten vlak bij de bruisende stad.”



Die ervaring probeert ze weer te geven in haar illustratie. De aaneengesloten stukken groen in de vorm van het Park Brialmont beschouwt Van Gasse als een fysieke verbinding tussen Berchem binnen en buiten de Singel. Vandaar gebruikt ze in haar gedicht metaforen als ‘lappendeken’ en ‘aaneengenaaid lichaam’. “Met de geluiden laat ik natuur en verkeer in dialoog gaan.” De symbiose van groen en stad geeft ze ook weer in ‘zwiept nu krullerig op’. “Dat verwijst zowel naar de takken als de fietsersbrug. Eigenlijk is de brug heel stedelijk, maar tegelijk fiets je met je hoofd tussen de bomen”, zegt ze.

Het gedicht en de tekening van de hand van Lies Van Gasse worden vanaf 11 juli als affiche gratis verspreid via de Berchemse handelaars en als bladwijzer via de Berchemse bibliotheek. Op www.beleefberchem.be kan de lijst met deelnemende handelaars bekeken worden.