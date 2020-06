Diamantsector vreest verlies van duizend jobs door coronacrisis PhT

19u13 0 Antwerpen De Antwerpse diamantsector maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Bijna één op de zes jobs staat op de helling, zo blijkt uit een bevraging die koepelorganisatie Antwerp World Diamond Centre (AWDC) afnam bij de 1.600 diamantbedrijven. “Het probleem is extra nijpend omdat diamantairs geen kredieten meer krijgen van de Belgische banken”, klinkt het.

De in- en uitvoer van diamant viel tijdens de lockdown gigantisch terug. Het dieptepunt lag in april met nog amper 11 procent van de normale activiteit. “De bedrijven zijn massaal overgeschakeld op tijdelijke werkloosheid”, zegt woordvoerster Margaux Donckier van het AWDC. “Intussen trekt de handel opnieuw aan. De eerste drie weken van juni draaien we op iets minder dan de helft van vorig jaar. Hoe het de komende maanden evolueert, valt moeilijk te voorspellen. De coronapandemie is niet voorbij. We zijn zeer afhankelijk van China, India en de Verenigde Staten.”

Forse klappen

De werkgevers verwachten een verlies van zo’n duizend jobs, op een totaal van 6.600 arbeidsplaatsen. Ook de indirecte werkgelegenheid in de diamantsector – geschat op 26.000 banen - zal dan wellicht forse klappen incasseren. De enquête van het AWDC wees uit dat de helft van de bedrijven tijdens de lockdown zijn omzet met meer dan 90 procent zag dalen. Dat percentage is na de lockdown niet gewijzigd. “Vooral omdat het luchtverkeer nog niet opnieuw op volle toeren draait”, aldus het AWDC. Driekwart van de bevraagden gebruikt nog steeds het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Bankenprobleem

Eén probleem hangt nu al enkele jaren als een molensteen om de nek van de diamantairs: Belgische banken hebben de handen afgetrokken van de sector. En als je geen bankrekening kunt openen, krijg je ook geen kredieten. Donckier: “De diamant zit in een vicieuze cirkel. De bedrijven moeten van de grote producenten als De Beers en Alrosa ruwe diamanten afnemen, terwijl nu niemand iets koopt. De stocks groeien aan en de diamantairs vallen zonder cash. Zeer jammer, want Antwerpen hééft nog steeds potentieel. Het bankenprobleem moet dan wel worden opgelost.”