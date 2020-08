Diamanten, edelstenen en rozen: Antwerpse ‘schatkamer' opent in Kaasstraat Annelin Marien

16 augustus 2020

14u29 0 Antwerpen In één van de oudste straten van Antwerpen, de Kaasstraat, opende dit weekend diamantwinkel en kunstgalerij Rose d’Anvers. De trotse uitbaatster is Rosalie Bogaard, mevrouw Ludo Van Campenhout. Nadat ze samen met de voormalig schepen van Diamant een platform lanceerde om Antwerpse handelszaken te steunen, opent ze nu ook een ‘schatkamer’ waar kunst, cultuur, mode en diamant hand in hand gaan.

Aan de overkant van de galerij kijkt een sculptuur van Jef Lambeaux uit op het erfgoedpand op nummer 17, waar nu Rose d’Anvers gevestigd is. Het sculptuur is de muze Rosalie, en toeval of niet, is naamgenote Rosalie Bogaard vanaf dit weekend huisbewaarder van de galerij. Ze werkt sinds 2013 aan een marketingconcept dat de Antwerpse diamant van haar beste kant moet laten schitteren, samen met een stadssymbool van meer dan 500 jaar oud, de Antwerpse Roos.

Natuurlijke schoonheid

“De roos is het symbool van natuurlijke schoonheid, en daarop hebben we onze collectie gebaseerd”, aldus Rosalie. “Ik verkoop hier onder andere échte rozen, voor ons gekweekt in Ecuador, waarop verschillende diamanten schitteren, geslepen in de ‘rose cut’. Zo’n diamanten roos kost 425 euro, door een speciaal proces verwelken de rozen niet. Klanten kunnen hier ook rozenolie kopen, en zilverwerk gebaseerd op engeltjes in barokstijl.”

In mei lanceerden Rosalie en Ludo een website die Antwerpse handelszaken wil steunen, de verkoop van porseleinen ‘roos-handjes’ moet dat platform financieren. “Die handjes zijn gebaseerd op het kunstwerk van Yan Shufen in het Centraal Station, en houden een klein roosje vast. Die kan je hier ook aankopen voor 90,75 euro.”

(lees verder onder de foto)

Dalen we de keldertrap af, kom je terecht in de ‘schatkamer’: deze expositieruimte biedt Antwerpse diamantairs een gelegenheid om hun bijzondere diamantslijpsels te verkopen. Kunst, cultuur, mode en diamant gaan hier hand in hand, want je vindt er ook indrukwekkende beelden van Ava Kenan, zoals een variatie op het Christusbeeld waarvan er ook één in Vaticaanstad hangt, en met edelstenen gedecoreerde handtassen van de Armeense Arena Agadzhanyan.

“We hopen vier tot vijf exposities per jaar te organiseren, waarbij we telkens nieuwe gastontwerpers uitnodigen”, aldus Rosalie. “Er moet natuurlijk wel een link zijn met Antwerpen. Om onze expositieruimte te bezoeken, moet je een afspraak maken, dat kan via onze website. Maar dan krijg je wél een privérondleiding van Ludo en mezelf.”