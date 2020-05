Diamant kreunt onder corona: nieuwe ontslagen bij keuringslab HRD Antwerp Philippe Truyts

04 mei 2020

19u33 1 Antwerpen Keurings- en certificatenlab HRD Antwerp heeft maandag negen werknemers ontslagen. Het gaat om personeel van de afdeling ‘Equipment’ in Lier en enkele mensen uit het management in Antwerpen. De ingreep is geen verrassing. Moederbedrijf AWDC zette in februari het licht op groen voor het herstructureringsplan van HRD’s nieuwe topvrouw Ellen Joncheere. Dat plan is dan ook nog eens doorkruist door de coronacrisis. Die heeft de hele diamantsector platgelegd.

HRD Antwerp zit al enkele jaren in zwaar weer. Een aantal reorganisaties haalden niets uit. Nochtans gold het lab lange tijd als een kroonjuweel van de Antwerpse diamant. Zelfoverschatting en slecht management leidden tot de neergang. Ellen Joncheere wond er geen doekjes om na haar aantreden. “We moeten hier opnieuw de juiste cultuur en mentaliteit binnenbrengen. De waarde van de naam ‘HRD’ is gigantisch. Ik ga me niet omringen met een hofhouding die dit bedrijf niet kan betalen”, zei ze drie maanden geleden in een interview met Het Laatste Nieuws.

Afbouw

Maandag kregen negen van de 67 werknemers hun opzegbrief. Onder hen vier mensen van HRD Equipment, dat toestellen maakt en verkoopt. “We waren die afdeling aan het afbouwen. Na de verkoop van het WTOCD aan HS Technologies was er weinig toekomst”, zegt Joncheere. De andere vijf ontslagen situeren zich in het management.

Wat doet India?

Laboranten zijn er niet bij. Zij zijn momenteel wel massaal technisch werkloos. De Antwerpse diamanthandel is door de crisis met 96 procent teruggevallen. Joncheere kijkt nu naar India. “Daar hangt voor ons veel van af. Ze zitten daar in lockdown tot 18 mei. Ik denk dat het bij ons stil blijft tot midden juni.”

Afgelopen herfst en winter stond HRD Antwerp in de etalage. Het meest verregaande bod kwam van Peter Meeus, van 1999 tot 2006 topman van de toenmalige Hoge Raad voor Diamant. Maar moederbedrijf AWDC ging er niet op in en gooide het over een andere boeg door Joncheere binnen te halen. “Ik kan bevestigen dat er niets veranderd is tegenover de dag dat mijn herstructureringsplan werd goedgekeurd. Dit bedrijf is niet te koop.”