Diabetespatiënt Maartje fietst 1.500 kilometer naar Barcelona: “Bewijzen dat we álles kunnen, ook met onze ziekte” Jan Aelberts

24 juni 2019

17u00 12 Antwerpen Maartje Roskams (22) fietst op 2 juli naar Barcelona. Ze zal de 1.500 kilometer afleggen samen met haar eeuwige compagnon de route: diabetes. “Ik zal bewijzen dat die me niet tegenhoudt.” Afgelopen weekend beklom ze als laatste test de Stelvio in de Italiaanse Alpen. “Met tranen in de ogen van de pijn, maar ik ben er geraakt. Op karakter.” Voor de laatste dagen van haar rit is Maartje nog op zoek naar een volgwagen.

“De beklimming van de Stelvio voor Climbing for life was de ultieme voorbereiding op mijn ‘Road To Barcelona’”, zegt Maartje, ondervoorzitter van Jong & Diabeet. “Ik heb afgezien. Van bij de start al had ik problemen door een te lage bloedsuiker. Gevolg: stress, zweet en tranen en een moeilijke ademhaling door de paniekreacties. Het heeft ongeveer een uur geduurd voordat mijn bloedsuiker terug op niveau was. Dankzij de aanmoediging van het team en goeie muziek vond ik mijn tweede adem. Echt gestorven ben ik op de laatste zes kilometer van de klim. Ik had me volledig ‘choco’ gereden, moest regelmatig stoppen, had geen kracht meer. Ademen was door het hoogteverschil moeilijk. Maar ik ben er geraakt, op karakter en dankzij het team. ‘Teamwork makes the dream work’. Daarna volgde de beloning: de afdaling. Met 72,5 kilometer per uur, voor mij een record, vlamde ik naar beneden. Zalig. Weer een overwinning op mijn diabetes.”

“Mooiste overwinning ooit”

Het echte werk begint op 2 juli. Dan vertrekt Maartje in Wommelgem aan een tocht van 1.500 kilometer naar Barcelona. “De voorbereiding was heftig. De examens en al het andere werk hielpen natuurlijk ook niet”, zegt Maartje. “Ik heb hard getraind en ben veel verbeterd, maar ik heb afgezien. Nu heb ik vooral geweldig veel zin om op die fiets te springen en ein-de-lijk te vertrekken. In Barcelona geraken zou de mooiste overwinning ooit zijn, maar elke kilometer dat ik dichterbij kom is al een mijlpaal voor mij.”

Volgwagen gezocht

Aan enthousiasme ontbreekt het Maartje geen seconde. Toch is er nog één groot probleem. “Ik ben nog op zoek naar een volgwagen op maandag 15 juli tijdens mijn rit van Avignon naar Montpellier en voor de laatste dagen, van 19 tot 22 juli, van Narbonne tot in eindbestemming Barcelona. Dat zou écht een enorme steun zijn. Mensen kunnen me contacteren via de Facebookgroep ‘Road to Barcelona’.”

Met haar tocht naar Barcelona wil Maartje diabetes onder de aandacht brengen. Ze lijdt zelf al 7 jaar aan de ziekte. “Ik wil bewijzen dat we àlles kunnen, ook met onze ziekte. En ik wil dat mensen weten wàt het is. Nu worden we nog vaak raar bekeken als we een spuit zetten. Leven mét diabetes, niet lijden aan diabetes, daar sta ik voor en daar fiets ik voor.”

Op 2 juli, om 10 uur, vertrekt Maartje aan sportcentrum het Brieleke in Wommelgem. Wie haar aan wil moedigen is welkom vanaf 9 uur. Wie haar financieel wilt steunen kan dat op steun.diabetes.be/project/21226.