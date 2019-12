DHL Express bouwt nieuwe CityHub op Blue Gate Antwerp



CVDP

19 december 2019

14u49 3 Antwerpen De internationale expresdienst DHL Express vestigt haar nieuwe CityHub voor de Antwerpse regio op Blue Gate Antwerp. Dit wordt meteen de grootste vestiging van DHL Express in België. Op termijn kunnen hier 115 mensen aan de slag.

Blue Gate Antwerp, het vroegere Petroleum Zuid, is een eco-effectief bedrijventerrein op fietsafstand van het centrum van Antwerpen. Voor DHL Express is dit de uitgelezen locatie om deze te beleveren met de DHL Cubicycle, een elektrische cargofiets die uitgerust is met een speciale container. Hiermee komt DHL een stap dichter bij zijn doelstelling om tegen 2025 70% van de eerste en laatste kilometers af te leggen met ‘propere’ alternatieven.

Duurzame economie

Danny Van Himste, Managing Director DHL Express BeLux: “Blue Gate Antwerp is het ideale vertrekpunt om aan stadsdistributie te doen met onze Cubicycles én de ideale uitvalsbasis naar de metropool Antwerpen, de haven en ruimere omgeving. Bijkomend was voor ons de duurzaamheid van groot belang in het kader van onze missie 2050. Ook daar hebben we met Blue Gate Antwerp de perfecte partner gevonden.”

Claude Marinower, Antwerps schepen voor Werk en Industrie: “De stad Antwerpen investeert in de economie van de toekomst. Met Blue Gate Antwerp zetten we in op de overgang naar een duurzame en circulaire economie. Na vele jaren voorbereiding en de eerste fase van de werken, krijgt het bedrijventerrein zichtbaar vorm. Het streefdoel van DHL Express om tegen 2050 CO2 neutraal te zijn, matcht met het toekomstbeeld van Blue Gate Antwerp.”