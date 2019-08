Deze vijf Antwerpse pareltjes dingen mee naar prijs ‘Het Schoonste Gebouw 2019’ BJS

13 augustus 2019

17u09 0 Antwerpen Antwerpen is een mooie stad. En dat is voor een groot deel te danken aan de prachtige gebouwen die ze rijk is. Maar net zo goed aan de talloze eigenaars, architecten, bouwheren en andere partijen die ervoor zorgen dat het erfgoed niet alleen bewaard blijft, maar ook mag schitteren. Deze mensen verdienen een prijs … en daarom houdt de stad voor de derde keer de wedstrijd ‘Het Schoonste Gebouw’.

Naast een plaats in de eregalerij, krijgt de winnaar 4.000 euro van de vakjury en 4.000 euro van de publieksjury. Wie stemt, maakt kans op een overnachting in hotel Franq, een Antwerps hotel met erfgoedwaarde. Stemmen kan via deze link tot 9 september 2019. Op 23 september worden de winnaars bekend gemaakt.

Hieronder vindt u de 5 genomineerden, met telkens een woordje uitleg:

1. Stokers (Artsen Zonder Grenzenstraat 31, 2018 Antwerpen) - Stookplaats van Militair Hospitaal wordt co-working

In 1899 start de bouw van het Militair Hospitaal volgens de laatste nieuwe technieken. Een stookplaats met een vernuftig verwarmingssysteem om de ziekenzalen op temperatuur te houden is er daar één van. De stookplaats ligt in het midden van de site achter de kapel. Bij de herbestemming van ’t Groen Kwartier blijkt een goede invulling voor deze plek een moeilijke opgave. De stookplaats is een beschermd monument. In 2015 beslissen de opdrachtgevers om van het stookgebouw een co-working te maken voor zo’n 75 creatievelingen.

Tezelfdertijd moet het gebouw ook dienen als buurt- en ontmoetingsplek of om evenementen te organiseren. Een herbestemming die naadloos aansluit bij de noden van de nieuwe wijk. De restauratie wordt met grote zorg uitgevoerd, waarbij het monumentale karakter en de authentieke waarde zoveel mogelijk bewaard blijven. De architecten kiezen voor complexere technieken zoals het waterdicht maken van het gebouw langs de buitenzijde, om het originele metselwerk langs de binnenzijde intact te houden. De elegante dakconstructie en gerestaureerde lichtstraat zetten de industriële uitstraling in de verf.

De ontwerpers respecteren de originele zichtlijnen en volumes, die een grote impact hebben op de beleving van de plek. De moderne architecturale toevoegingen zijn omkeerbaar, een duurzaam voorbeeld.

2. August (Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen) - Bouwvallig klooster wordt zorgvuldig gerestaureerd tot hotel

Het Augustinessenklooster wordt in 1899 gebouwd als onderdeel van het Militair Hospitaal. De 110 hospitaalzusters verblijven in het besloten klooster en verzorgen de soldaten in het hospitaal. Het gebouw is een vrij onopvallend en gesloten geheel, met tuin en kapel aan de rand van het domein. Bij de herbestemming is de toestand van het complex erg bouwvallig. Het klooster is beschermd als monument.

Geïnspireerd op het kloosterleven volgen de hotelgasten, net als de zusters voordien, een parcours van toenemende rust, van het publieke onthaal naar de beslotenheid van de hotelkamers. Het onthaal knipoogt naar de glazen luifels van de terrassen van de ziekenhuispaviljoens. De drie tuinen zijn opengesteld en evoceren de rust van weleer en ook voor de kleuren wordt teruggegrepen naar de originele tinten. Twee van de sober ingerichte kamers hebben dezelfde afmetingen als de oorspronkelijke kloostercellen. De architecten tonen aan dat de gelaagde geschiedenis van een complex richtinggevend kan zijn bij een hedendaagse invulling.

3. Noordpoort (Dambruggestraat 336, 2060 Antwerpen) - Voormalig station voor elektriciteitsbedeling eert industriële erfgoedwaarden

Noordpoort ligt in de Dambruggestraat in Antwerpen-Noord waar op het einde van de 19de eeuw verschillende Naties of havenbedrijven gevestigd zijn. In 1923 verkoopt de Hout Natie de grond aan de Compagnie Électrique Anversoise (CEA) die er een ‘onderstation voor elektriciteitsbedeling’ laat bouwen. Het gebouw heeft geen erfgoedstatuut. Toch kiezen de eigenaars ervoor om het pand met zoveel mogelijk respect voor de erfgoedwaarde te restaureren en een nieuwe invulling te geven als co-working en ontmoetingsplek voor de buurt.

Het complex bestaat uit een voorbouw met een grote poort en daarboven kantoorruimte, een laad- en loszone en achteraan het hoofdvolume met de transformatorzalen en een kelderruimte voor de accumulatorenbatterijen. Elk van deze plekken is nog terug te vinden in de co-working en heeft een nieuwe functie gekregen als ontmoetingsruimte, werkplek evenementenlocatie, vergadertuin,... .

Bij de restauratie wordt de geschiedenis als uitgangspunt genomen en worden de originele elementen zoveel mogelijk opgeknapt en behouden. Voorbeelden zijn de voorgevel in lichtgele baksteen, de lichtkoepels in de transformatorzalen en de kabelgoten in de kelder, die zijn omgevormd tot binnenvijvers.

4. Woning Peeters (Ter Rivierenlaan 55, 2100 Deurne) - Trotse bewoners geven het modernisme terug kleur

Aan de Ter Rivierenlaan in Deurne staat de radicaal modernistische woning die Gaston Eysselinck in 1932 ontwierp voor de familie Peeters-Ceurvels. De architect inspireerde zich voor het hoekpand op het Maison Citrohan van Le Corbusier. De latere eigenaars hebben een aantal typerende modernistische elementen verwijderd, al naargelang de functionele noden. De woning is beschermd als monument.

De huidige bewoners brachten het modernisme terug tot leven en restaureerden het gebouw volgens de oorspronkelijke plannen. Ze maakten de structurele veranderingen ongedaan. De woning telt terug drie terrassen: één aan de keuken, een dakterras en een solarium. De originele kleuren zijn terug aangebracht, de ingemaakte kasten werden gerestaureerd of herbouwd naar oorspronkelijk model.

De toegevoegde interieurelementen zijn met de grootste zorg uitgekozen. Dit project toont de ware aard van het modernisme.

5. Ensemble Ernest Stordiau (Stierstraat 8 en 16, 2018 Antwerpen) - Unieke zoektocht naar de perfecte replica’s wordt nieuwe blikvanger in straatbeeld

In 1896 zet de bouwmaatschappij SA pour la Construction de Maisons Bourgeoises de Antwerpse architect Ernest Stordiau aan het werk in de wijk Zurenborg. Hij krijgt de opdracht om vijf woningen in zijn kenmerkende neo-Florentijnse stijl te ontwerpen. De twee uiterste woningen (nr 8 en 16) van dit symmetrisch opgebouwd geheel zijn identiek. Ze zijn bekleed met faiencetegels. 750 vlakke tegels in verschillende tinten bruin en roodbruin worden afgewisseld met 750 reliëftegels met de afbeelding van een salamander. Het ensemble is erkend als beschermd monument. In de loop der jaren zijn de tegels beschadigd door vorst. In 2012 besluiten de twee eigenaars van de woningen om de restauratie samen aan te pakken. Ze willen zo dicht mogelijk bij het origineel blijven.

Uiteindelijk beslissen ze om de volledige tegeltableaus te vervangen. Een lange zoektocht naar de juiste replica’s met oog voor detail, kwaliteit en de duurzaamheid van de tegels brengt in 2018 dit eindresultaat. Ook het houtwerk, smeedwerk, de natuursteen en ornamenten zoals de vrouwenhoofdmedaillons en slangmozaïeken zijn gerestaureerd zodat de twee gevels hun uitstraling hebben teruggekregen. De eigenaars vergroten door hun samenwerking, enthousiasme en doorzetting de uitstraling en kwaliteit van hun eigen woningen. Dit straalt niet alleen af op het ensemble, maar op de hele straat.