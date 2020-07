Deze loodvervuiling is er te veel aan: Umicore betaalt verhuis van gezinnen die weg willen Philippe Truyts

07 juli 2020

20u56 3 Antwerpen Het is plots alle hens aan dek voor metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken. Het Antwerpse stadsbestuur gaat volgende week met de fabriekstop samenzitten. Op tafel ligt onder meer een door Umicore betaalde verhuis van gezinnen met kinderen naar een veiligere plek. Als die gezinnen dat willen natuurlijk. Er zal sowieso ook overleg zijn met de buurt.

Het nieuws van vorige week over fors gestegen loodwaarden in het bloed van tientallen kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden is ook bij Umicore hard binnengekomen. De bedrijfstop lanceerde dinsdag een aantal denkpistes: van een andere huisvesting voor gezinnen die het hoogste risico lopen tot onteigening van een aantal woningen om een groene buffer te creëren. De cijfers van de recente bloedstalen logen er dan ook niet om. De helft van de kinderen in de twee betrokken wijken had een hoger loodgehalte dan gezond is, twintig kinderen zaten op het dubbele van de vorige meting of meer.

Samenloop omstandigheden?

“Die hoge waarden zijn waarschijnlijk een samenloop van omstandigheden”, zegt Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers. “In januari en februari waaide het vaak stevig waardoor er meer stof kan zijn verspreid, daarna volgde een zeer droge lente en bleven alle gezinnen thuis. Kinderen gingen niet naar school. We hebben de voorbije jaren veel geïnvesteerd en noteerden vorig jaar de laagste loodwaarden ooit. Daarom is de teleurstelling nu zo groot.”

Umicore heeft de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan. Maar ze hadden ook de garantie gegeven dat deze hoge loodwaarden niet meer zouden voorvallen. Wat de oorzaken ook zijn: dit mag niet meer gebeuren Schepen Fons Duchateau (N-VA)

Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) stelt het iets scherper. “Umicore heeft de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan. Maar ze hadden ook de garantie gegeven dat deze hoge loodwaarden niet meer zouden voorvallen. Wat de oorzaken ook zijn: dit mag niet meer gebeuren. Aangezien de technologie om de loodwaarden te verlagen niet genoeg heeft opgeleverd, verkiest Umicore een oplossing voor de lange termijn. En dus ligt het idee op tafel om gezinnen te helpen die weg willen. Want je hebt geen enkele garantie dat de omstandigheden van de voorbije maanden zich nooit meer zouden herhalen.”

Vakantieopvang elders

Duchateau praat volgende week met Umicore. Hij is wel behoedzaam als het over onteigeningen gaat. “Ik wil dat bekijken. Maar je bent dan wel vertrokken voor een moeilijke procedure van minstens vijf jaar. Noem het een oplossing op de zéér lange termijn. Iets anders is de opvang overdag van jonge kinderen uit Moretusburg en Hertogvelden in een gezondere omgeving: Umicore trekt daarvoor de nodige centen uit, zodat dat probleem deze zomervakantie uit de wereld is geholpen.”

De problematische loodwaarden bij kinderen domineren de agenda in Hoboken al sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De dokters van Geneeskunde voor het Volk, onder wie Kris Merckx, kregen met hun strijd zelfs internationale weerklank. Sinds 1981 wordt er van de inwoners van de wijken rond Umicore elke zes maanden een bloedstaal afgenomen. Loodvergiftiging kan tot een lager IQ en gedragsproblemen leiden.