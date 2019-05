Deze Antwerpse politici haalden het zondag niet philippe truyts

27 mei 2019

17u45 0 Antwerpen Een aantal bekende Antwerpse politici zijn niet verkozen of verloren hun zetel in het Vlaams of federaal parlement. Naast Wouter Van Besien en Freya Piryns (Groen), haalden ook Ludo Van Campenhout (N-VA) en Maya Detiège (sp.a) het niet. Ze was 16 jaar lang volksvertegenwoordiger.

Ludo Van Campenhout (52) zette van op de 20ste plaats voor de Kamer een sterk resultaat neer met 15.459 voorkeurstemmen. Had N-VA negen in plaats van acht zetels veroverd, dan was Van Campenhout er wél nog bij geweest. De voorbije vijf jaar zetelde hij in het Vlaams parlement, tussen 1999 en 2010 was hij volksvertegenwoordiger. Werkloos wordt hij natuurlijk niet: Van Campenhout is schepen van Sport in Antwerpen.

Nog bij N-VA is Paul Cordy, Antwerps districtsburgemeester en van 2016 tot 2019 Vlaams parlementslid, met 8.682 stemmen niet herkozen.

Vaste waarde

Maya Detiège (51) is een ander verhaal. Sinds 2003 was ze een vaste waarde in de Kamer. Bij de lijstvorming kreeg Detiège van haar partij slechts de vierde plaats voor het Vlaams parlement. Toch knokte ze zich zondag met haar bekende vechtlust naar het tweede hoogste aantal voorkeurstemmen voor sp.a: 9.174. Maar dat volstond niet om Turnhoutenaar Hannes Anaf, tweede op de lijst, van de tweede zetel te houden. We kregen Detiège niet aan de lijn voor een reactie.

Ook Antwerps schepen Jinnih Beels schoot te kort met 7.843 stemmen, weliswaar als lijstduwer voor het Vlaamse niveau. Haar ambtsgenoot én Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws haalde vanop de 23ste plaats op de Kamerlijst 3.092 voorkeurstemmen.