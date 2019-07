Deze Antwerpse musea kun je gratis bezoeken met de A-kaart CVDP

29 juli 2019

14u45 4 Antwerpen Sinds 2017 kunnen Antwerpenaren gratis een A-kaart verkrijgen. De punten die ze hiermee sparen ruilen ze in voor korting op toegang tot zwembaden, cultuurcentra en musea. Wat velen niet weten - en wat ook niet duidelijk vermeld staat op de website - is dat je veel musea in Antwerpen gratis kan bezoeken op vertoon van de A-kaart.

De A-kaart kan aangeschaft worden in de stedelijke bibliotheken, cultuurcentra, zwembaden, musea en stadsloketten. Deze A-kaartlocaties hebben allemaal een A-kaartzuil waarmee je de kaart telkens met één punt kan opladen. Tien punten worden op de A-kaart automatisch omgezet in een digitale voordeelbon. Hiermee kan je tijdens de volgende zes maanden een korting krijgen op de A-kaartlocaties of een gratis zwembeurt.

Voor een bezoek aan een Antwerps museum krijg je volgens de website met de voordeelbon 2 euro korting. Maar deze informatie schiet tekort, want wat blijkt: in heel wat musea mag je gratis binnen op vertoon van de A-kaart. De tien gespaarde punten kan je dan voor iets anders gebruiken. Doordat dit voordeel van de A-kaart niet duidelijk vermeld staat, geven veel mensen onnodig geld uit aan een museumpas.

Raadpleeg de websites van de Antwerpse musea om te zien of je gratis toegang krijgt met de A-kaart. Hier volgt een lijst van de belangrijkste musea:

- Museum Plantin-Moretus: gratis toegang voor A-kaarthouders

- Red Star Line Museum: gratis toegang voor A-kaarthouders

- Museum Mayer van den Bergh: gratis toegang voor A-kaarthouders

- Rubenshuis: gratis toegang voor A-kaarthouders

- MAS: gratis toegang tot de vaste expo voor A-kaarthouders

- Maagdenhuis: gratis toegang voor A-kaarthouders tot de vaste collectie

- Snijders&Rockoxhuis: GEEN gratis toegang voor A-kaarthouders, wel korting van 2 euro bij 10 punten op A-kaart

- Modemuseum: GEEN gratis toegang voor A-kaarthouders, wel korting van 2 euro bij 10 punten op A-kaart

- Fotomuseum: GEEN gratis toegang voor A-kaarthouders, wel korting van 2 euro bij 10 punten op A-kaart

- Poldermuseum: GEEN gratis toegang voor A-kaarthouders, wel korting van 2 euro bij 10 punten op A-kaart

- Museum DIVA: GEEN gratis toegang voor A-kaarthouders, het inwisselen van punten is ook niet mogelijk