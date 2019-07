dEUS viert verjaardag van The Ideal Crash op 19 september in Trix BJS

08 juli 2019

14u43 0 Antwerpen Muziekclub Trix in Borgerhout verwelkomt op donderdag 19 september dEUS, de groep rond frontman Tom Barman. De Antwerpse band toert met de integrale versie van hun derde album The Ideal Crash. Die plaat mag dit jaar twintig kaarsjes uitblazen.

We schrijven het gezegende jaar 1999. Het jaar waar Prince een nummer aan wijdde én waarin dEUS met The Ideal Crash een derde album uitbracht. Een meesterwerkje dat nu - twintig jaar later - nog steeds door menig muziekliefhebber gekoesterd wordt.

Na een korte Europese tour en passages op het Cactusfestival en Rock Herk kondigt dEUS nu ook een exclusieve Antwerpse clubdatum aan voor de viering van The Ideal Crash: op donderdag 19 september speelt de band rond Tom Barman in muziekclub Trix in Borgerhout.

De voorverkoop start aanstaande woensdag om 10 uur via de website van Trix