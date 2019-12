Deurne zoekt beste sporters en ploegen van district JAA

10 december 2019

22u40 0 Antwerpen Op 14 maart 2020 zet het district Deurne de Deurnse sportlaureaten in de kijker. Wie ploegen of sporters kent die voor de titel in aanmerking komen kan hen nog tot 15 december nomineren.

Deurnse sporters en ploegen blijven jaar na jaar titels binnenhalen. Zo werd AKC in 2019 winnaar in het veldkorfbal, Daniel Dharda Belgisch kampioen in het schaken en de U19 van Phantoms sleepten de titel in de wacht. “Maar in een sportdistrict als Deurne zijn er ongetwijfeld nog andere kampioenen”, klinkt het bij het district. “Daarom roepen we uw hulp in om de lijst zo volledig mogelijk maken.”

Op 14 maart 2020 staan tijdens het ‘Gala van de Sporttrofee Deurne 2019' sport en beleving centraal: een show met een geheime centrale gast en verschillende optredens. Het hoogtepunt van het gala is de huldiging van alle sportlaureaten. Daarnaast worden ook nu vijf specifieke trofeeën uitgereikt, waaronder de Sporttrofee van Deurne individueel en voor ploegen. In 2018 sleepten Noah Kuavita en Antwerp Quidditch Club deze prijzen in de wacht.

Een overzicht van de categorieën waarin je iemand kan nomineren, vind je hier.