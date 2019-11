Deurne krijgt 40 miljoen euro van Antwerpen: deze straten zullen de komende jaren volledig veranderen Jan Aelberts

21 november 2019

17u04 4 Antwerpen Het district Deurne ontvangt in de periode 2020 – 2025 bijna 40 miljoen euro dotaties van de stad Antwerpen. Een verdubbeling in vergelijking met de vorige periode. Het district heeft grote plannen voor een aantal straten. Dit zijn de belangrijkste investeringen van de komende jaren.

Kronenburg

De buurt Kronenburg heeft al jaren problemen met water, dat na hevige regenval in huizen en garages binnen loopt. De Vlaamse Waterweg - eigenaar van het Albertkanaal - gaat binnen enkele jaren niet alleen het Albertkanaal verbreden ter hoogte van de buurt Kronenburg, maar ook een nieuwe weg aanleggen op de kant van het kanaal tussen het Sportpaleis en de Brug van den Azijn.

“Alle vrachtverkeer voor het sportpaleis en de bedrijven zullen dan over die weg rijden”, aldus het district. “De Tweemontstraat/Merksemsesteenweg Noord wordt daarna helemaal heraangelegd en krijgt onder andere nieuwe riolering. Kostprijs: 3,4 miljoen euro. Het wordt een echte buurtweg. Op die manier komt er niet alleen minder zwaar verkeer in de buurt, maar er komt ook meer groen en Deurne maakt eindelijk komaf met de overstromingsproblemen.”

De Merksemsesteenweg

Het district investeert ook in de Merksemsesteenweg. Deze krijgt veilige fietsverbindingen naar het industriegebied Kruiningen en Tweemont. Onder de Brug van het Sportpaleis komt een buurtparking voor een twintigtal auto’s. Het district start ook onderhandelingen met Fluvius op de personeelsparking ’s avonds en in het weekend open te stellen voor buurtbewoners.

De Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaerlei

De Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaerlei worden van gevel tot gevel ingericht als plein. De auto wordt de gast op dit plein. Garages blijven bereikbaar. Een parkeerstrook, parallel aan de winkels, biedt ruimte aan ongeveer dertig parkeerplaatsen. De wekelijkse markt op de Lakborslei verhuist daarna naar het Frank Craeybeckxplein. De investering is goed voor 2,7 miljoen euro. Antwerpen voorziet ook middelen voor de restauratie van bib Ter Couwelaer.

Na de voltooiing van de sociale woningen aan de Frank Craeybeckxlaan worden ook de Pieter de Ridderstraat en de Louis Wanbecqstraat aangelegd als woonerf. Op het nieuwe Marleen de Backerplein verschijnt een nieuwe speeltuin voor kinderen tot 12 jaar.

De Boekenberglei

Ook de Boekenberglei wordt eindelijk aangepakt. Deurne zet in op maximaal behoud van het openbaar groen, brede voet- en fietspaden en gemakkelijke oversteken. Vanaf 2021 rijdt er over de Boekenberglei ook een tram die Deurne-Zuid verbindt met Deurne-Noord. Zo kunnen de inwoners van Deurne-Noord op een snelle en veilige manier naar het ziekenhuis gaan, naar de vernieuwde Herentalsebaan of naar het nieuwe zwembad op de Ruggeveldlaan. Het project zou klaar moeten zijn in de herfst van 2021.

De Ter Rivierenlaan

In de Ter Rivierenlaan wordt 3,6 miljoen euro geïnvesteerd. “De plannen radicaal en vernieuwend”, klinkt het bij het district. “Het wordt een groene verbinding tussen het Rivierenhof en de Gallifortpark. Waar vandaag 8 procent van de straat bestaat uit groen, zal in de toekomst bijna 60 procent van de straat bestaan uit water of groen. Op die manier wordt ook de terugkerende wateroverlast bedwongen. Na de bouw van het nieuwe stadion van RAFC wordt het bestaande Bisschoppenhofpark verbonden via de huidige ‘HondenLoopZone’ met de Bremweide.”

Het Masterplan Arena

Het Masterplan Arena krijgt stilaan vorm. De torentjes worden in de toekomst gerenoveerd. Dat blijven sociale woningen. De zuidrand wordt verkocht. Een andere organisatie gaat de gebouwen renoveren. Dit zijn in de toekomst geen sociale woningen meer. De gebouwen op de noordrand gaan we afbreken. In de plaats komen nieuwe sociale woningen en dat worden er meer. Zo compenseren we het verlies van sociale woningen op de zuidrand. Alle bestaande bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen onder de grond. Zo komt er nog meer groen in de wijk.

Nu Woonhaven en het AZ Monica bouwen aan nieuwe sociale woningen en een nieuw ziekenhuis voor Oost Antwerpen mag de Deurnenaar beginnen dromen van een nieuw plein achter de Jos van Geellaan. Op dat plein komt een monument of ‘stilteplek’ voor de burgerlijke slachtoffers van de tweede wereldoorlog.