Deurne geeft educatieve pakketten aan 1.250 kwetsbare gezinnen Jan Aelberts

20 april 2020

15u53 0 Antwerpen Omdat de scholen na de paasvakantie nog steeds gesloten blijven, besliste het districtsbestuur van Deurne om 30.000 euro vrij te maken voor educatieve pakketten. Deze worden verdeeld bij 1.250 kwetsbare gezinnen uit het district.

Door de coronacrisis zijn alle scholen momenteel gesloten. Kinderen moeten vaak aan zelfstudie doen en zorgen dat ze de leerstof onderhouden. Toch mag deze moeilijke periode niet leiden tot schoolmoeheid en een leerachterstand. Zeker bij kinderen uit kwetsbare gezinnen zou dit het geval kunnen zijn. Daarom voorziet het districtsbestuur van Deurne 1.250 educatieve pakketten voor hen.

Het educatieve pakket is samengesteld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en bevat schoolgerief, het boek ‘Jij en ik en alle andere kinderen’ van Bart Moeyaert, doe-opdrachten over het boek en een educatief spel IQ Stars. Het materiaal is verpakt in een draagtas van het district Deurne. De verdeling van de pakketten gebeurt in samenwerking met de Deurnse scholen. Ze beslissen zelf welke leerlingen het pakket het meest nodig hebben.

Bart Moeyaert

Tijdens de paasvakantie hebben de Deurnse jeugd- en welzijnsorgansiaties Jes vzw, Recht-op, Buurtsport Deurne-Noord en Buurtwerk Dinamo ook al knutselpakketten verdeeld om ontspanning en spelplezier te kunnen bieden gedurende de coronacrisis. “Nu het duidelijk is dat scholen gesloten blijven na de paasvakantie, wil het district Deurne extra inspanningen doen om kansarme kinderen te steunen. Zeker in deze moeilijke periode mogen we ze niet vergeten”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA). “Deze coronacrisis mag geen reden zijn voor de kinderen om niet meer met school bezig te zijn. Daarom hebben we 1.250 educatieve pakketten voorzien met o.a. het boek ‘Jij en ik en alle andere kinderen’ van schrijver Bart Moeyaert. Een mooi boek, met tekeningen van o.a. Deurnenaar André Sollie, vol verhalen en gedichten.”

Elke Brydenbach (N-VA), districtsschepen voor jeugd: “Kinderen mogen tijdens deze coronacrisis niet meer samen met vriendjes op de pleintjes spelen. Daarnaast zijn ze verplicht om thuisonderwijs te volgen. Voor heel wat gezinnen, en zeker de meest kwetsbare, is dit verre van evident. Het districtsbestuur van Deurne vindt het heel belangrijk om hen tijdens deze moeilijke periode een extra duwtje in de rug te geven. Daarom hebben we voor hen een uitdagend educatief pakket samengesteld.”