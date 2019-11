Deurne breidt kerstverlichting uit naar districtshuis en Craeybeckxplein Jan Aelberts

21 november 2019

18u11 0 Antwerpen Het district Deurne zal in december de kerstperiode goed verlicht inzetten. De komende jaren zullen niet enkel de winkelstraten, maar ook de bomen voor het districtshuis en, eens de heraanleg achter de rug is, het Frank Craeybeckxplein verlicht worden.

Het district Deurne ontvangt in de periode 2020-2025 bijna 40 miljoen euro dotaties van de stad Antwerpen. Dat is in vergelijking met de vorige periode een verdubbeling van de middelen. Het geld zal vooral gebruikt worden voor de heraanleg van straten, maar er is ook wat geld voor de kerstverlichting.

Vanaf december branden de kerstlampjes als sfeerverlichting in de donkere wintermaanden. Niet enkel de winkelstraten worden verlicht, maar ook de bomen voor het districtshuis op de Hooftvunderlei en, eens de heraanleg achter de rug is, het Frank Craeybeckxplein zullen in de kerstsfeer baden. De verlichting op de Herentalsebaan zal vernieuwd worden. Het district trekt 16.000 euro uit voor de kerstverlichting in de komende legislatuur van 2020-2025.