Deskundige meet gehoorschade opnieuw na voetzoeker in Bosuil Belga/PLA

01 oktober 2019

17u18 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag opnieuw een deskundige aangesteld voor een van de slachtoffers van het incident met een voetzoeker in het Bosuilstadion. De zaak wordt op 10 december voortgezet.

Op 12 mei 2018 zorgde een luide knal vlak voor de voetbalwedstrijd tussen Antwerp en Sint-Truiden voor behoorlijk wat opschudding in het Bosuilstadion in Deurne. Meteen na het incident klaagden vijftien slachtoffers, onder wie ook politiemensen, over gehoorproblemen. Tijdens het verdere onderzoek boden nog meer slachtoffers zich aan.

Volgens een getuige werd de knal veroorzaakt door een voetzoeker van 15 centimeter lang en 5 centimeter doorsnede. Op camerabeelden was te zien hoe een man de voetzoeker laag over de grond weggooide. Uit zijn gedrag maakte de politie op dat hij een zware impact verwachtte.

Die man werd geïdentificeerd als de 25-jarige Chass V.E. uit Wijnegem. Hij bekende dat hij de zware voetzoeker aannam van een onbekende supporter en de lont aanstak. Zijn vriend Vincent V. (28) uit Deurne ontkent iedere betrokkenheid. Beiden worden vervolgd voor het opzettelijke toebrengen van slagen en verwondingen, al dan niet met een arbeidsongeschiktheid tot gevolg