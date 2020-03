Designerduo lanceert elleboog-emoji: “Uit dankbaarheid voor inspanningen van zorgpersoneel” BJS

23 maart 2020

11u44 1 Antwerpen Het Antwerpse designerduo MarcMarc, bestaande uit auteur Marc Pairon uit Aartselaar en grafica Marcia Pannier uit Heist-op-den-Berg, hebben naar aanleiding van de coronacrisis een nieuwe emoji ontworpen. De gestileerde ellebooggroet, die de naam ‘Dikke Elleboog’ of ‘Big Elbow’ kreeg, is bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken tijdens deze moeilijke periode.

“De dikke elleboog staat niet alleen symbool voor het alternatief van handen schudden, maar ook voor onze dankbaarheid voor alle inspanningen die artsen, verplegend personeel en medewerkers van essentiële bedrijfstakken zich tijdens deze coronapandemie getroosten”, aldus Marc Pairon. “Wij hebben alvast een aanvraag gedaan bij zowel Apple als Google om deze emoji op te nemen in de volgende update van de iOS- en Android-besturingssystemen.”

In afwachting daarvan kan de emoji gratis gedownload worden via https://bit.ly/Elleboog of http://prez.ly/ilqb.