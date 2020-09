Designer Kelly (31) opent eigen webshop: “Het leven is te kort om niet voor je droom te gaan”



Caroline Van de Pol

17 september 2020

15u16 2 Antwerpen Kelly Leroy (31) uit Wilrijk is vorige maand gestart met haar webshop ‘LeroyDesign’ waarop ze spullen verkoopt met een eigen design. Na heel wat tegenslagen durfde ze toch de stap wagen naar een eigen zaak. “Ik wil mijn ouders trots maken en anderen motiveren om ook voor hun droom te gaan."

Al van jongs af aan is Kelly gepassioneerd door kunst. Haar middelbare studies volgde ze aan de kunsthumaniora, waar ze afstudeerde in de richting Grafisch Design. "Naast schilderen leerde ik er ook digitale kunst gebruiken voor bijvoorbeeld flyers en visitekaartjes. Jammer genoeg durfde ik toen niet als zelfstandige designer aan de slag gaan omdat ik niet in mezelf geloofde." Om geld te sparen werkte Kelly tien jaar lang als call agent en als winkelbediende. Ondertussen schoolde ze zich bij met de opleiding Multimedia Design aan de Karel de Grote Hogeschool.

Kelly droomde al langer van een eigen zaak, maar durfde nooit de stap wagen. "Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad omdat ik al op jonge leeftijd zelfstandig moest zijn. Heel wat mensen uit mijn omgeving geloofden niet in mij en dachten dat ik niet in staat was om een eigen zaak te hebben. Gelukkig had ik ook enkele goede vrienden die wel in mij geloofden.” Later werd ze ook ontmoedigd door de gezondheidsproblemen van haar ouders. “Mijn vader sukkelt al enkele jaren met zijn gezondheid en mijn mama heeft vorig jaar een beroerte gehad en is nog aan het revalideren. Het leek mij toen niet het juiste moment.”

Inspiratie

Tijdens de coronacrisis realiseerde Kelly zich dat ze toch voor haar droom wilde gaan. "Ik besefte dat het leven te kort is. Ook het boek 'The subtle art of not giving a fuck’ van Mark Manson gaf mij inspiratie om mij niet langer te laten tegenhouden door anderen. Bovendien wil ik dat mijn ouders trots kunnen zijn op mij." Een maand geleden startte Kelly haar webshop ‘LeroyDesign’. "Ik was eerst vooral bezig met schilderen, maar kwam op het idee om kunst te maken op kledij of andere voorwerpen. Mensen die zichzelf of iemand anders willen verwennen en graag uitblinken met een mooi design kunnen bij mij terecht.”

Momenteel verkoopt Kelly koffiemokken, canvas doeken, kussens, Halloweenproducten en mondmaskers. “Daarnaast laat ik mijn eigen design drukken op topjes, T-shirts, kleedjes, sokken enzovoort. Klanten kunnen ook een eigen ontwerp naar keuze aanvragen.” In samenwerking met Sweet Relaxation Wilrijk verkoopt Kelly ook verzorgingsproducten. “In onze giftboxen voor kerstmis zitten verschillende verzorgingsproducten zoals ontsmettende handgel met Aloë Vera, handdoeken of mondmaskers. Klanten kunnen kiezen welke producten ze combineren. Ik vind het leuk dat ik hen daarmee kan verzorgen en blij maken.”

Hoofdberoep

Via het RVA-traject 'Spingplank naar zelfstandige' hoopt Kelly om van de verkoop haar hoofdberoep te maken. “Dat lukt alleen als ik na een jaar voldoende verdien met de zaak. Het is dus heel belangrijk voor mij dat dit lukt. Ik hoop dat ik mijn ouders trots kan maken en ook anderen kan motiveren om voor hun droom te gaan.”

Meer informatie over de webshop van Kelly vind je op de website en het Instagramaccount.