Dertigtal schepen kan Antwerpse haven niet in door nationale actiedag ADA

28 januari 2020

10u07 0 Antwerpen De haven van Antwerpen ondervindt hinder door de nationale actiedag van het ABVV maar die hinder lijkt mee te vallen. Een dertigtal schepen liggen voor anker voor de haven en wachten om de haven binnen te mogen.

Door de nationale actiedag van het ABVV is er ook hinder in de haven van Antwerpen maar die blijft volgens het Havenbedrijf relatief beperkt. Een dertigtal schepen ligt te wachten om het havengebied in te mogen. Verwacht wordt dat dat aantal in de loop van de dag zal toenemen tot een vijftigtal.

Zoals verwacht is de hinder vooral in het gebied achter de sluizen en dus niet aan de grootste containerterminals. De opgelopen achterstand zou wel binnen de 24 uur kunnen worden weggewerkt. Voor de binnenvaart zijn er geen problemen.