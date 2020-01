Derde roofoverval kost het leven aan 55-jarige uitbater van wisselkantoor Patrick Lefelon Sander Bral

15 januari 2020

13u21

Bron: Eigen berichtgeving 378 Antwerpen In een wisselkantoor in de Bisschopstraat, vlak bij het Centraal Station van Antwerpen, is de 55-jarige uitbater Olashula “Bola” Omotosho Dare woensdagmorgen vermoord met messteken. De daders zijn op de vlucht Bij twee vorige overvallen werd uitbater “Bola” ook al zwaar gewond. “Aan die overvallen heb ik nachtmerries overgehouden maar dit wisselkantoor is mijn enige bron van inkomsten”, vertelde Bola aan vrienden.

De melding kwam rond half elf binnen bij de politie. Twee voorbijgangers zagen hoe uitbater Olushola Omotosho Dare, bijgenaamd “Bola” onderuitgezakt in zijn zetel in het wisselkantoor op de hoek van de Bisschopstraat met de Carnotstraat zat.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De hulpdiensten hebben geprobeerd hem te reanimeren maar de 55-jarige man is even later aan zijn verwondingen bezweken. De wetsdokter stelde verschillende steekverwondingen vast, onder meer één in de linkerborst. Woensdagavond wordt een lijkschouwing uitgevoerd.

De politie gaat alle camerabeelden nakijken en het labo heeft een uitvoerig sporenonderzoek uitgevoerd. De sectie Agressie van de federale gerechtelijke politie doet het verdere onderzoek. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor roofmoord. Dat is een voorlopige kwalificatie, want op dit moment is het nog niet duidelijk of er een buit is.”

Biljetten in plas bloed

Volgens betrouwbare bronnen wijst alles wel op een uit de hand gelopen overval. In het wisselkantoor laten geldbiljetten over de toog en de grond uitgespreid. Een aantal biljetten lag zelfs in een plasje bloed.

Het was de derde keer dat zaakvoerder Bola het slachtoffer werd van overvallers. In augustus 2015 werd hij al eens ernstig gewond toen twee gemaskerde overvallers hem met hun alarmpistool in elkaar sloegen en een messteek in de buik toedienden. De daders werden samen met hun chauffeur in de vluchtauto klemgereden. Zij werden in 2017 veroordeeld tot celstraffen van 4 en 3 jaar.

Tijdens dat proces getuigde zaakvoerder Bola over hoe zijn leven was veranderd na die brutale overval. “Al twee jaar kan ik niet meer werken: nachtmerries, slapeloosheid, enzovoort.”

Zijn advocaat Tim Smet wist dat Olushola Omotosho Dare met de schrik zat maar dat hij toch gewoon bleef verder werken. “Die man had een goed draaiend wisselkantoor uitgebouwd en dat wilde hij niet zomaar opgeven. Hij zei altijd: “Ik kan alleen maar dit. Wat zou ik anders doen om geld te verdienen?” De veiligheidsrisico’s nam hij er dan maar bij."

De Nigeriaanse buurvrouw Tina uit de Bisschopstraat hoorde Bola wel eens klagen over het risico op overvallen. “Hij had er zich tegen gewapend met veiligheidscamera’s. Bovendien hield hij zijn privé-verblijfplaats in Antwerpen zo veel mogelijk geheim. Zijn vrouw en drie kinderen woonden nog altijd in Duitsland. In het weekend ging hij naar hen toe.”

Binnen de Nigeriaanse gemeenschap genoot Bola een reputatie van ‘weldoener.’ Mensen die moeilijk konden rondkomen, raakten bij Bola toch aan een lening tegen redelijke afbetalingstarieven.

Vriend Suma Foday kreeg zelf ooit steun van Bola: “Bola stuurde mensen die bij hem om hulp vroegen, nooit met lege handen naar huis. . Binnen de Nigeriaanse gemeenschap was dat geweten. Soms was hij te goed. Hij klaagde onlangs nog tegen mij dat een klant hem weigerde een lening van 1.000 euro terug te betalen. Bola had de man verwittigd dat hij hem in de media te schande zou maken als hij niet terugbetaalde. Dat zou hij natuurlijk niet écht doen, maar het toont aan dat hij soms moest zeuren om zijn centen terug te krijgen.”

In de buurt speculeren de vrienden over wie deze keer de daders zouden kunnen zijn. “Misschien zijn het wel dezelfde daders als in 2015. Wij hebben gehoord dat de daders van toen hun straf hebben uitgezeten en zijn vrijgelaten. Misschien zijn zij deze keer wraak komen nemen”, zegt buurvrouw Tina.