Exclusief voor abonnees Derde keer, goede keer: Antwerpse ultraloper Seba Vandermolen háált zijn 200 kilometer rond zijn stad Philippe Truyts

31 mei 2020

15u15 0 Antwerpen Tweehonderd kilometer rond Antwerpen, verdeeld over 12 ronden: ultraloper Sebastiaan ‘Seba’ Vandermolen deinst voor geen enkele uitdaging terug. Wat wil je als je al eens heel Noord- en Zuid-Amerika hebt doorkruist? Vrijdag om middernacht begon hij eraan, 26 uur later haalde hij de finish. “Het was enorm zwaar. De laatste 80 kilometer liep ik met een ontsteking op het scheenbeen.”

De lockdown door corona brengt de wildste ideeën boven bij de mens. Zonder zijn geliefde trail-runs in de natuur had Antwerpenaar Seba Vandermolen - die in het dagelijkse leven digitale strategieën ontwikkelt voor een modebedrijf - een ander doel nodig. “Ik kwam er toevallig op. In Park Spoor Noord zijn er markeringen om de 200 meter. Wat als ik er nu eens 200 kilometer van maak, flitste het door mijn hoofd.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

