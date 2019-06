Derde festival van de zomer op Middenvijver legt focus op techno Sander Bral

12 juni 2019

12u54 0 Antwerpen Nachtclub en evenementenhal Ampere aan het Centraal Station breidt uit met een eigen festival. De dag na het Fire Is Gold festival zal Ampere dezelfde infrastructuur overnemen aan de Middenvijver op Linkeroever. Op het programma vijftig internationale en lokale artiesten uit de elektronische muziekwereld op vijf podia. De tickets gaan vanaf vandaag over de toonbank.

Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2015 mogen er aan de Middenvijver op Linkeroever slechts drie festivaldagen plaatsvinden op het groene domein. Na Fire Is Gold, de opvolger van Laundry Day, en Elrow Town palmt Ampere die derde dag nu in. Fire Is Gold gaat dit jaar door op zaterdag 24 augustus, Ampere zal een dag later dezelfde infrastructuur gebruiken voor haar eigen eerste openluchtfestival. Eerder had Ampere wel al haar eigen podium op het ter ziele gegane Laundry Day.

Wereldwijd uitgezonden

Op artistiek vlak staat Ampere Open Air wel volledig los van Fire Is Gold. Waar het laatste festival vooral inspeelt op de populaire urban cultuur verdiept Ampere zich meer in de techno- en housewereld. Ampere gaat onder andere samenwerken met het populaire Britse streamingplatform Boiler Room. Boiler Room zal één van de vijf podia cureren op Ampere Open Air en wereldwijd live uitzenden, zoals het bij al haar projecten doet.

“Technoliefhebbers kunnen zich optrekken aan legendes Jeff Mills, Len Faki, Recondite en Marcel Dettmann”, klinkt het bij de organisatie. “Verder spelen ook Praslesh, Ben Hayes, Synkro, Betonkust & Palmbomen II, Donna Leake, Dan Shake, Stellar Om Source, David Vunk en Gabriella Vergilov ten dans in een mix die gaat van techno naar house tot ambient en future jazz.”

Antwerps talent

“Naast een internationale selectie streeft Ampere Open Air ernaar om jonge talenten van Antwerpse bodem een welverdiend platform te geven om hun creativiteit te tonen. Zo heeft het festival onder andere gekozen voor componist en live-performer Hiele, de rijzende ster Lola Haro en het boeiende Borokov Borokov dat live zal spelen.”

Later volgt er een nieuwe lading artiesten. Ampere Open Air vindt plaats op zondag 25 augustus aan de Middenvijver op Linkeroever. Tickets zijn vanaf nu te koop vanaf 25 euro. Info en tickets hier.