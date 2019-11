Derde editie van Ringdagen in Antwerpse Handelsbeurs BJS

20 november 2019

16u55 0 Antwerpen In de vernieuwde Antwerpse Handelsbeurs vindt op 26 en 27 november de derde editie van de Ringdagen plaats.

Tijdens de Ringdagen komen bezoekers meer te weten over de zeven Ringparken en een Scheldebrug. Deze projecten werden in juni vorig jaar uit een totaal van 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd en zullen als eerste worden uitgevoerd in de zone van de Antwerpse Ring.

Tijdens de Ringdagen in de Handelsbeurs kunnen aan experts van de stad Antwerpen, bouwheer Lantis, de Vlaamse overheid en het team van de intendant ook vragen gesteld worden over hoe de Antwerpse Ring er in de toekomst uit zal zien.