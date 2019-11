Derde editie van Minder Afval Magazine, met tips om afval te verminderen AMK

14u19 0 Antwerpen Vanaf deze week krijgt elke Antwerpenaar het Minder Afval Magazine met ophaalkalender 2020 in de bus. In de derde editie van het magazine geven Antwerpenaars inspirerende tips om afval te verminderen. De stad zoekt ook inwoners die de uitdaging willen aangaan om honderd dagen lang zo weinig mogelijk afval te creëren.

In het magazine geven Antwerpenaars grote én kleine tips voor minder afval. Fleur uit Antwerpen-Noord spoort mensen aan om vaste zeep te gebruiken, om plastic flesjes uit te sparen. “Ook shampoobars zijn een succes in ons gezin”, zegt ze. Veerle geeft in het Minder Afval Magazine dan weer de tip om met een eigen vershouddoos naar de lokale buurtwinkels te stappen. “Maar het is vooral belangrijk dat je afval vermindert op de manier die bij je past. Zoek je eigen manier om afval te verminderen en maak mee een verschil voor Antwerpen”, aldus Fons Duchateau, schepen voor stads-en buurtonderhoud.

Honderd dagen zo weinig mogelijk afval

Naast tips om afval te verminderen bevat het magazine ook heel wat praktische info over recyclageparken en sorteren, en er loopt samen met de verdeling van het magazine een campagne om Antwerpenaars aan te zetten om hun afval te verminderen: affiches in supermarkten en sporthallen, advertenties op winkelkarren, bannering op een onlineschoolplatform en 50.000 bedrukte broodzakken met een minder afval-boodschap.

Deze editie roept de Antwerpenaar ook voor het eerst op om mee te doen met FC Minder Afval, de Schoonste Club van Antwerpen. De stad zoekt Antwerpenaars die de uitdaging aangaan om vanaf 27 januari 2020 honderd dagen lang zo weinig mogelijk afval te creëren. Inschrijven kan tot en met 20 januari 2020 via www.fcminderafval.be.

Elk district heeft in 2020 zijn eigen editie van het magazine. Bewoners kunnen hun ophaalkalender er gemakkelijk terugvinden en uitnemen. Bovendien delen de stadsloketten het magazine ook uit aan mensen die verhuizen of aan nieuwe bewoners. Tot het einde van het jaar wordt het magazine verdeeld in heel Antwerpen en zijn districten. De ophaalkalender is vanaf 1 januari 2020 ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender.