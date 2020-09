Derde Butcher’s Store opent op Zuid: “Ambachtelijke slagerij ontbrak hier nog” Annelin Marien

16 september 2020

16u28 2 Antwerpen Na de Butcher’s Store in Hove en die in de Antwerp City Brewery, opent meesterslager Luc De Laet zijn derde zaak in de Museumstraat op het Antwerpse Zuid. Het woord ‘luxeslager’ in de mond nemen, is niet overdreven: naast vers kwaliteitsvlees vind je er ook bereide gerechten, een goede fles wijn of tapas. “Je kan gerust wat minder vlees eten, als het maar béter vlees is”, klinkt het bij slager De Laet.

Het ambacht van slager terug naar de essentie brengen, dat blijft de missie waar De Laet & Van Haver meer dan ooit op inzet. “We trekken die lijn dan ook volledig door op de nieuwe locatie. Dat wil zeggen: een focus op zestien Europese excellente runderrassen, een uitgebreid aanbod varkensvlees, een interessante selectie gevogelte én een gesmaakt assortiment ambachtelijke charcuterie vervaardigd in onze Butcher’s Craft. Net als in de andere Butcher’s Stores doen we dit op een goedlachse manier en met een flinke dosis rock-’n-roll.”

Maar buiten die essentie, vind je in de nieuwe luxeslager niet enkel vlees en charcuterie. “We verkopen ook huisbereide gerechten, verse truffels, heerlijke tomatensaus, olijven of een lekker flesje wijn. Wij hebben heel wat connecties in de horeca en de gastronomie: van daaruit krijgen we input over nieuwe producten, en die proberen we aan te bieden in onze winkel.”

Levendige buurt

Het plan om op ’t Antwerpse Zuid te landen, was al langer een ambitie. “Maar het aanbod van De Koninck, om in de Antwerp City Brewery een zaak te openen, kwam er eerst tussen. Nu, drie jaar later, zie ik daar nog steeds een bijzondere opportuniteit voor een kwaliteitsslager zoals wij”, zegt Luc De Laet. “Er zijn hier amper nog beenhouwerijen te vinden. Wij brengen onze bewuste en ongekende smaakbeleving graag zo dicht mogelijk bij elke Antwerpenaar. Dit is een levendige buurt, in volle ontwikkeling met Nieuw Zuid, waar consumenten echt nog op zoek gaan naar een bepaalde ‘experience’. Geheel op het ritme van dit stadsgedeelte – takeaway zal mogelijk zijn tot 20 uur ‘s avonds – zal de Butcher’s Store Antwerp City South hen mee op verkenning nemen in onze ambachtelijke wereld van puurheid en kwaliteit.”

Is een slagerij openen nog rendabel in tijden waarin steeds meer mensen overstappen op een vegetarische levensstijl? “Veel mensen worden vegetariër omdat het vlees dat ze altijd gegeten hebben ‘bagger’ is”, aldus De Laet. “Ik begrijp dat, ik zou zelf misschien ook vegetariër zijn geworden mocht ik niet in deze wereld hebben gezeten. Maar wij maken het verschil door de kwaliteit van ons vlees: je kan gerust wat minder vlees eten, als het maar béter vlees is.”