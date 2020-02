Deputatie grijpt in : 17 parkeerplaatsen minder voor serviceflats Oever PhT

28 februari 2020

20u23 0 Antwerpen Geen 66, maar slechts 49 parkeerplaatsen: dat is het verdict van de deputatie voor het bouwproject van het Zorgbedrijf Antwerpen aan de Oever dat in 2023 klaar moet zijn. De omgevingsvergunning legt nog een aantal andere voorwaarden op die betrekking hebben op groen en open ruimte.

Het dossier van de verouderde zorgflats Oever 11, 13 en 15 in de wijk Sint-Andries veroorzaakt al enige tijd controverse. Het Zorgbedrijf besliste om voor de bouw van 34 nieuwe assistentiewoningen op die plek samen te werken met projectontwikkelaar Gands. Die trekt er 18 luxe-appartementen op. Verder komen er nog een dienstencentrum en negen winkels in het bouwblok tussen Oever en Korte Ridderstraat.

Penthouse

Vorige week hekelde PVDA in de gemeenteraad nog dat de luxe-appartementen – de goedkoopste kosten 434.000 euro, een penthouse gaat voor 3,1 miljoen euro van de hand – op openbare grond worden gebouwd. Oever 15 was vroeger eigendom van intercommunale IMEA. Het schepencollege kibbelde dan weer over het aantal parkeerplaatsen en de hoeveelheid ontharde grond. Vandaar dat de deputatie de knoop moest doorhakken.

Dat is nu gebeurd. Er zullen 17 parkeerplaatsen minder zijn - 49 tegenover 66 - dan in het originele plan van het Zorgbedrijf. Johan De Muynck, directeur van het Zorgbedrijf, heeft de beslissing van de deputatie nog niet ontvangen. Hij verkiest geen commentaar te geven.