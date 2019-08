Dementie-expert beantwoordt vragen in Bib Park Jan Aelberts

11 augustus 2019

16u59 0 Antwerpen Wie vermoedt dat zijn partner aan het dementeren is of zelf de harde diagnose heeft gekregen, is welkom tijdens een gratis lezing op 21 september van dementie-expert Nadia Hainaut tijdens in bibliotheek Park in Merksem.

Nadia Hainaut is dementie-experte, verbonden aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Zij brengt licht in het donker van de ziekte ‘dementie’. Op heldere manier legt ze uit wat dementie precies is en hoe we ermee kunnen omgaan. Iedereen is welkom. Om zeker te zijn van een plaats kan je wel best op voorhand inschrijven op de website van CC Merksem. De lezing start om 16.30 uur in bibliotheek Park in de Van Heybeeckstraat.