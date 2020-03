Deliveroo levert nu ook de hamburgers van Five Guys aan huis Annelin Marien

11u12 4 Antwerpen Goed nieuws voor de liefhebbers van Five Guys: vanaf nu kunnen Antwerpenaren via Deliveroo de hamburgers en frietjes van de hamburgerketen thuis laten leveren.

Deliveroo en Five Guys gaan samenwerken om de hamburgers van Five Guys vanaf nu thuis te laten bezorgen. Klanten kunnen via Deliveroo hun hamburgers en frietjes bestellen en (bijna) overal in Antwerpen (en Brussel) laten leveren. Five Guys opende zijn eerste Belgische vestiging in Antwerpen in januari 2018, op De Keyserlei, in 2019 volgde Brussel. Dankzij deze overeenkomst sluit Five Guys zich aan bij het uitgebreide netwerk van Deliveroo, dat levert vanuit 3.000 restaurants in België.