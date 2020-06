Definitief ontwerp nieuwe fietsoversteek aan Nationale Bank klaar ADA

29 juni 2020

09u46 0 Antwerpen Er komt een nieuwe fietsoversteek vanop de Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat. Via een nieuw fietspad langs de voormalige Nationale Bank moeten fietsers vlot en comfortabel kunnen aansluiten op de Leopoldstraat en het centrum van de stad. Het college keurde hiervoor vandaag het definitieve ontwerp goed.

Aan de kant van de Mechelsesteenweg komen verkeerslichten voor de fietsers en een ruime opstelstrook. Hiervoor wordt de afslagstrook voor het autoverkeer naar de Lange Leemstraat iets ingekort. Markeringen op het kruispunt leiden de fietsers naar het nieuwe fietspad langs de voormalige Nationale Bank, daar komt tussen de gevel en de bomen een fietspad in rode asfalt en een voetpad. Een knipperlicht ter hoogte van de Bourlastraat waarschuwt fietsers voor een aankomende tram. Zo kunnen ze veilig de oversteek maken naar de Leopoldstraat.

Vandaag kan je als fietser enkel aan de westelijke kant van dit kruispunt de Leien oversteken. Fietsers die vanuit de Mechelsesteenweg richting Leopoldstraat willen rijden, moeten rechts afslaan en doorrijden tot aan het kruispunt met de Maria Henriëttalei. In de praktijk kiezen heel wat fietsers voor de kortste route en steken samen met de voetgangers het kruispunt over in het verlengde van de Mechelsesteenweg, om zo via het voetpad langs de Nationale Bank verder te fietsen richting centrum.

Momenteel loopt er een technische studie naar de verdere optimalisatie van de verkeerslichten over de volledige Leien. De uitkomst van deze studie zal uitwijzen of op termijn de nieuwe fietsoversteek conflictvrij georganiseerd kan worden. In afwachting van deze studie blijft de huidige lichtenregeling behouden.