Defecte lift verpest middagje uit voor echtpaar met een handicap: “Colmar heeft ons koudweg afgescheept” Philippe Truyts

04 augustus 2019

22u44 3 Antwerpen Toegankelijkheid voor mensen met een handicap: het blijft een teer punt. Voor een koppel zestigers draaide een middagje naar restaurant Colmar Wezenberg uit op een bittere ontgoocheling. “De lift was defect. Mijn echtgenote geraakte in haar rolstoel niet boven. De website had die panne nergens vermeld”, vertelt Jozef Van Houdt (64), die bovendien blind is. “Het personeel toonde ook geen interesse in een oplossing.”

Antwerpenaar Jozef Van Houdt en Betty Scarpin maken er het beste van. Ondanks hun handicaps proberen ze zoveel mogelijk te doen. Een lunch in Colmar Wezenberg, met de kenmerkende rotonde van glas, leek hen wel wat. “We hadden onze assistente gevraagd om na te kijken of het restaurant toegankelijk was. De website wees op een lift. We hadden niet gereserveerd, maar dat mocht normaal geen probleem zijn. Goed, op 1 augustus bestelden we een taxi. Toen we waren aangekomen, begaven we ons naar de lift. Onze taxi was inmiddels weggereden. Helaas: de lift werkte niet. Onze assistente is meteen via de trap naar het restaurant gelopen om een oplossing te vragen.”

Het geld van mensen met een handicap is evenveel waard als dat van valide personen Jozef Van Houdt

Maar ze was snel weer beneden. Zonder oplossing. Van Houdt: “Ze hoorde een ‘sorry’ prevelen. Op haar vraag of er dan toch geen mogelijkheid was, kwam een negatief antwoord. “Kom maandag 5 augustus maar terug. Dan zal de lift hersteld zijn”, was de boodschap koudweg. Dat stoort me dus enorm: waarom kon men er geen leidinggevende bijhalen en werden we met een onpersoonlijke ‘sorry’ afgescheept? Mensen met een handicap hoeven niet op de eerste plaats te komen. Maar ze mogen ook niet aan het staartje bungelen. Ons geld is evenveel waard als dat van valide personen.”

Voor het echtpaar was de dag om zeep. Van Houdt: “Van pure colère ben ik helemaal naar huis gewandeld, naar de Vleminckstraat. Bijna vier kilometer ver. Ik had geen zin om voor de mooie ogen van dat restaurant nog eens een taxirit te betalen.”

“Ik hang het aan de klok, omdat ik wil opkomen voor andere mensen met een handicap. Ik vraag me trouwens af wat er gebeurt als er mindervaliden boven zitten en net dán de lift uitvalt. Halen ze er dan de brandweer bij of moet de onfortuinlijke klant een verhuizer bellen?”

“Bouwverlof”

In een telefonische reactie geeft een verantwoordelijke van het restaurant toe dat de lift het intussen al anderhalve week regelmatig laat afweten. “Vorige dinsdag hebben we AG VESPA (het stedelijk vastgoedbedrijf, red.) gebeld. Het gebouw is niet van ons, we huren het. Het bouwverlof maakte een snelle reparatie van de lift blijkbaar onmogelijk. Er zat niets anders op dan te wachten tot 5 augustus.”

Of het personeel dan niet voor een oplossing voor het echtpaar kon zorgen? Bijvoorbeeld via het aanpalende gebouw van het Wezenbergzwembad? “Nee, dat gaat niet”, zegt de man van Colmar. “Het gebeurt dat we mindervalide klanten op een stoel naar boven dragen. Maar dat is uitzonderlijk. En een piepklein goederenliftje is ook geen alternatief.”

Als er snel mensen moeten worden geëvacueerd, zijn er volgens het restaurant drie nooduitgangen en primeert de veiligheid van alle klanten.

Jozef Van Houdt heeft een brief naar Colmar gestuurd. Mét het taxibonnetje en de vriendelijke vraag om de nutteloos gespendeerde 11,95 euro terug te betalen.