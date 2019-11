Deelnemende kinderen en jongeren aan STEM-event Techno Ninja’s bij Atlas Copco verdubbeld ADA

27 november 2019

16u01 0 Antwerpen De vierde editie van Techno Ninja’s is een groot succes. Techno Ninja’s is een initiatief van Pleiades, het internationale vrouwennetwerk van Atlas Copco, waarmee het kinderen van medewerkers tussen 6 en 14 jaar op een speelse en interactieve manier in contact wil brengen met technologie.

Om meer genderdiversiteit op de werkvloer te krijgen, is het belangrijk dat jongens en meisjes al heel vroeg kennismaken met STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). De beschikbare plaatsen waren meteen volzet en ook de wachtlijst bleef maar groeien. Sinds de start van Techno Ninja’s in 2016 is het aantal deelnemers verdubbeld en daarnaast werd de leeftijdsgrens dit jaar verlaagd van 7 naar 6 jaar. Nu kunnen dus ook jongens en meisjes uit het eerste leerjaar kennismaken met STEM.

“Er bestaan al heel wat initiatieven die STEM introduceren in het middelbaar onderwijs, maar STEM-initiatieven in het lager onderwijs zijn eerder schaars. Daarom richtten we ons met Techno Ninja’s bewust ook op kinderen uit de lagere school, én dat loont. Wegens het succes van de voorgaande jaren verhoogde Atlas Copco het aantal beschikbare plaatsen tot tachtig, die razendsnel ingevuld werden”, vertelt Ilse Roegies, een van de initiatiefneemsters van Techno Ninja’s.

Tijdens het evenement konden de kinderen deelnemen aan vier verschillende workshops rond wetenschap en techniek: Beebot, mBot, micro:bot en een digitaal wetenschapsspel over perslucht en wrijving. Met de Bee-Bot en de mBot maakten kinderen spelenderwijs kennis met de grondbeginselen van programmeren.