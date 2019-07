Deelfietssysteem Velo Antwerpen breidt uit met 171 extra plaatsen ADA

17 juli 2019

11u19 2 Antwerpen Velo Antwerpen gaat deze zomer het aantal fietsstations uitbreiden. Vorige week werd bovendien het bestaande station aan de voormalige Nationale Bank vergroot. Zo komen er in totaal 171 extra plaatsen bij. De nieuwe Velo-stations komen op het Koningin Astridplein, de Italiëlei, de Schoenmarkt, de Paardenmarkt en in de Ellermanstraat.

Uit een analyse blijkt dat de meest gebruikte Velo-stations langs de as van het station Antwerpen-Centraal naar de Groenplaats liggen. Daarom wordt die as versterkt, zowel aan het Koningin Astridplein met twee nieuwe stations als aan de Schoenmarkt met een nieuw station.

Verder toont de analyse aan dat de stations in de zone ‘Centrum-Noord’, met name in de studentenbuurt, vaker leeg staan én dat studenten vaak een jaarkaart kopen. Er komen daarom ook nieuwe Velo-stations op de Paardenmarkt, aan de Italiëlei en aan de AP Hogeschool Campus Spoor Noord. Tot slot werd vorige week het drukke Velo-station aan de voormalige Nationale Bank uitgebreid. Deze uitbreiding zorgt voor 171 nieuwe plaatsen.

“Het doel is om de beschikbaarheid van de Velo’s te verbeteren. Omdat de stations in het centrum van de stad intensiever gebruikt worden, hebben we ons gericht op het gebied binnen de Singel. Het belang van de fietser staat voorop,” vertelt Koen Kennis, schepen voor mobiliteit.

De eerste 6 maanden van dit jaar maakten 95.000 mensen gebruik van Velo. Zij reden samen 3,4 miljoen ritten. Velo heeft 60.000 jaarabonnees, 4200 fietsen en 304 stations. Het dagrecord staat op 26.850 ritten. Dat was op vrijdag 21 juni. Op die dag hebben maar liefst 13.000 mensen een Velo gebruikt.