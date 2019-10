Deelfietssysteem Blue-bike groeit fors BJS

17 oktober 2019

17u54 0 Antwerpen Deelfietssysteem Blue-bike groeide in 2019 met meer dan 75 procent in Antwerpen. Op de drie Antwerpse locaties werden dit jaar nu al meer ritten gemaakt dan het totaal van alle ritten in 2018. De grote groei is mee te danken aan de tijdelijk lagere prijs, dankzij een tussenkomst van Slim naar Antwerpen en de Vlaamse overheid.

Het fietsdeelproject Blue-bike werd in 2011 opgestart met als doel de combinatie openbaar vervoer en fiets te faciliteren en verhuurt fietsen aan ruim 17.000 abonnees. Blue-bike telt 64 locaties in België, en groeide dit jaar al zo’n 25%. Op de Antwerpse locaties was het echter drie keer zoveel. Daar zijn er 77% meer ritten gedaan dan vorig jaar, vanaf de treinstations Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal en de nieuwe locatie Antwerpen-Zuid, waarbij er in Berchem zelfs een groei van 94% was.

Om aan de stijgende vraag te voldoen, werden er in Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem fietsen bijgeplaatst. In Antwerpen-Berchem ging het aantal Blue-bikes dit jaar van 60 naar 85. In Antwerpen-Centraal van 40 naar 50, en binnenkort zelfs naar 70. Bovendien opende begin 2019 de nieuwe verhuurlocatie Antwerpen-Zuid.