Deel van Antwerps Stadspark afgesloten in voorjaar 2020 Jan Aelberts

21 november 2019

19u11 0 Antwerpen In het voorjaar van 2020 start de restauratie van de Keiligbrug in het Stadspark. Tijdens de werken zal een gedeelte van het park niet toegankelijk zijn.

Om de buurtbewoners te informeren over de geplande restauratie, wordt op 1 december 2019 een rondgang langs de brug georganiseerd. Tijdens deze rondgang zal je uitleg krijgen over hoe de renovatie zal verlopen, en wat de impact zal zijn op de bomen en ander groen in de omgeving. De rondgang focust enkel op de restauratie en de bijhorende ingrepen. Inschrijven is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt.

Afspraak zondag 1 december om 10 uur of om 11 uur aan de voorkant van Café Capital.