Deejay Guy-Ohm giet Belgische muziek in mix om sector te steunen: "Van Raymond van het Groenewoud en Ertebrekers tot Soulwax en weer terug"

10 april 2020

13u33 0 Antwerpen Van Admiral Freebee en Arno tot Soulwax en Plastic Bertrand naar Raymond van het Groenewoud en 2 Belgen. Alles zit in de kersverse mix van de Antwerpse deejay Guy-Ohm om de muzieksector te steunen, zolang het maar Belgisch is. “Voor mijn partners, voor mijn collega’s, voor mijn vrienden.”

De muzieksector wereldwijd ligt volledig plat. Naast alle werknemers en -gevers die recht- of onrechtstreeks iets met de evenementenwereld te maken hebben, zitten natuurlijk ook alle artiesten thuis momenteel. Zo ook Wout ‘Guy-Ohm’ Wyckmans (41), een oude bekende in het Belgische feestleven. Met de vrijgekomen tijd stak hij een set van anderhalf uur in elkaar met énkel Belgische muziek.

“Omdat ik momenteel geen platen meer kan opleggen voor een live publiek maar voorál om een hart onder de riem te steken van iedereen in de muziek- en evenementenwereld, wat in veel gevallen mijn collega’s, partners of werkgevers zijn”, zegt Wout. “Ik heb al veel goeie reacties gekregen en de mix is ook al enorm veel beluisterd. Misschien omdat mensen nu meer tijd hebben om rustig een muziekje op te leggen thuis, het leven is minder vluchtig geworden.”

Toegankelijk

“Ik heb er dan ook voor gezorgd dat de mix toegankelijk is en niet enkel voor een nichepubliek of de doorwinterde discotheekganger”, gaat Wout verder. “Een eclectische mix, beluisterbaar voor iedereen. Van zachte pop als Arsenal en Intergalactic Lovers en meezingers van TC Matic en Nacht Und Nebel tot clubmuziek van Locked Groove en Front 242. Velen van hen zijn vrienden en collega’s, of mensen waar ik in het verleden wel vaker samen mee draaide. Het is leuk om hun muziek nog eens in the picture te zetten.”

Guy-Ohm zit al een dikke twintig jaar in het vak. Vroeger speelde hij vooral korte sets in clubs en discotheken terwijl hij tegenwoordig eerder hele avonden aan elkaar draait op bedrijfsfeesten en kleinere danscafés. Ook in Bar Rodin en het heropende Club Capital was hij een graag geziene gast vooraleer corona toesloeg. Naast zijn dj-boekings moest hij ook de deuren sluiten van zijn eetcafé Plan B in het historisch stadscentrum.

Familieleven

“Daarvoor is er gelukkig nog een kleine compensatie van de overheden. Maar ik mag niet klagen”, benadrukt Wout. “Ik zit nu met mijn vrouw, die ook technisch werkloos is, en twee kinderen thuis. Na lang in Antwerpen gewoond te hebben boven de zaak, ben ik teruggekeerd naar mijn roots in de Antwerpse zuidrand. Het is honderd percent familietijd nu, dat doet ook eens deugd.”

Beluister de ‘Belgian-disinfected-Covidfree-mix’ hier. Naast vermelde artiesten komen onder andere ook The Conffeti’s, Delv!s, Max Berlin, Ramon Tapia, Sven Van Hees en Sweet Coffee aan bod.

