Debuutroman van Lore Mutsaers speelt zich af in Antwerpen: “Ik heb een haat-liefdeverhouding met ’t Stad.” Caroline Van de Pol

25 september 2019

17u59 0 Antwerpen Lore Mutsaers (27) debuteerde deze zomer met haar roman ‘Dwaal zacht’. Het verhaal gaat over een student die na de verdwijning van zijn zus door verdriet wordt verteerd en vervolgens volledig ontspoort. De roman speelt zich af in Antwerpen, de grote stad waar Lore als meisje uit een klein dorp in de Kempen ging studeren, en nu nog steeds woont.

“Ik weet nog dat ik als kleine meid door de Kempische velden fietste en dacht: ik ga ooit een boek schrijven”, aldus Lore. Op haar 8 jaar begon ze aan een reeks over de avonturen van drie nichtjes en enkele jaren later aan een musicalscript over elfen. Op haar 12de waagde Lore zich voor het eerst aan gedichten en als puber schreef ze een autobiografisch verhaal over haar eerste liefde. “Al die tijd zocht ik mezelf in taal en verloor ik mezelf in verhalen.” Tijdens haar universitaire studies volgde Lore twee jaar lang avondles aan de Antwerpse schrijversacademie en toen ze afstudeerde besloot ze om haar kinderdroom werkelijkheid te laten worden.

Lore schreef het idee van haar verhaal uit en bezorgde het aan uitgeverij Lannoo. Na positieve feedback startte ze met het schrijfproces, dat in totaal 1 jaar en 8 maanden zou duren. Op een warme zomerdag schreef ze haar eerste zin neer: Op een zondag eind mei verdween kiki123 uit onze lijst met wifinetwerken. “Ik wilde toen per se dat die regel de eerste zin ging worden, maar uiteindelijk heb ik toch voor een andere beginzin gekozen”, legt ze uit. Met veel discipline en een strakke planning combineerde ze het schrijven met een voltijdse job als marketing- en communicatiemedewerker bij het Stedelijk Onderwijs. “Als ik thuis kwam nam ik een douche om mij los te koppelen van mijn werk. Zo kon ik met een fris hoofd beginnen schrijven.”

Antwerpen als decor

Na veel schrijven, schrappen en herschrijven is ‘Dwaal zacht’ een volwaardige roman geworden die sinds eind juni in de boekenhandel ligt. Een van de hoofdpersonages uit het verhaal is de Antwerpse geneeskundestudent Lucas. Hij woont in een studentenhuis in de Wolstraat, waar Lore zelf woonde tijdens het schrijven aan haar roman. Ook andere plaatsen in Antwerpen worden als decor gebruikt, zoals koffiebar Normo, het teloorgegane café Cinderella op de Stadswaag en het ponton aan de Schelde.

Met Antwerpen heeft Lore een haat-liefdeverhouding. Als kind vond ze Antwerpen een stad met veel grandeur. “Mijn broer en ik moesten speciaal chiquere kleren aantrekken om naar de ‘t Stad te gaan.” Als student woonde Lore in het historisch centrum en leerde ze Antwerpen kennen als een broeierige metropool met veel creativiteit en ondernemerschap. Ook na haar studies bleef ze er wonen, maar werd ze wel kritischer over haar woonplaats. “Ik besef nu wat voor lucht ik inadem, hoe het gesteld is met de mobiliteit en hoe het nachtleven aan banden wordt gelegd”, vertelt ze. “Ik koester nog altijd mijn Antwerpse ‘a’, maar die is niet meer ‘de stralende a’ vanuit mijn kindertijd.”

Stadsmus

Lores favoriete plekken in Antwerpen zijn de buurt tussen de Melkmarkt en de Grote Markt in de schaduw van de Kathedraal, Café Tram 3 en de vijver aan het Noordkasteel. “Die laatste vind ik een fantastische plek omdat je er in de natuur bent en weg van de stad, maar tegelijkertijd zicht hebt op de haven en de industrie. Het verdwenen meisje uit de Kempen en de huidige stadsmus raken elkaar daar.”

Lore kreeg veel enthousiaste reacties op haar debuut. “Dat het boek zo goed onthaald wordt, doet enorm veel deugd. Ik had toch een beetje angst om ermee naar buiten te komen.” Na het intensieve schrijfproces wil Lore uitrusten. Concrete plannen voor een tweede boek zijn er nog niet. “Ik heb er vertrouwen in dat de ideeën wel tot mij zullen komen”, vertelt ze. “Schrijven zal ik altijd doen, want dat is voor mij een manier om orde te scheppen in mijn chaos.”

Dwaal zacht van Charlotte Mutsaers is uitgegeven bij Lannoo en kost €20,99.