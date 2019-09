Exclusief voor abonnees Deborah De Ridder heeft rol in ‘Annie’, de musical waarmee het voor haar als 9-jarige allemaal begon: “Aan dat applaus wen ik nooit” Redactie

27 september 2019

17u55 0 Antwerpen Het grote publiek leerde haar kennen in 2009 toen ze het VTM-programma ‘Op zoek naar Maria’ won. Sindsdien gaat het hard voor de Antwerpse musicalster Deborah De Ridder (37). “Maar z olang het uitdagend blijf, zeg ik tegen niets neen” lacht ze. Haar eerstvolgende project is de rol van Grace Farrell in de musical Annie. En laat dat net de musical zijn waarmee het voor Deborah als negenjarige allemaal begon. Met dank aan haar opa, die de auditie-oproep las, haar broers die ervoor zorgden dat ze een kwajongen werd en haar ouders die haar haar dromen liet najagen.

Als er één musical is die geen geheimen meer heeft voor jou, dan is het wel de musical Annie?

“Ik ken de musical ondertussen door en door (lacht)! Het was mijn allereerste kennismaking met deze wereld. Als negenjarige mocht ik samen met twee andere meisjes de rol van het weesmeisje Annie spelen bij Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. Het was mijn opa die me over de auditie vertelde. Ik zong heel graag als kind en dankzij mijn drie broers kon ik mijn mannetje wel staan maar zang- en acteerervaring had ik maar een beetje omdat ik in een koor zat. Ik weet nog dat ik enorm zenuwachtig was maar dat ik tegelijk ook wel voelde dat dit het was wat ik later wilde gaan doen. Ik heb musical altijd gezien als een grote speeltuin waar veel magische momenten ontstaan. Ook zoveel jaar later heb ik niet één keer het gevoel dat ik aan het werk ben. Behalve dat applaus ontvangen, daar wen ik maar niet aan. Ik voel me altijd wat ongemakkelijk maar je doet het natuurlijk uit respect voor het publiek.”

Maar er was wel één probleempje. Je bent een beetje bang van honden?

