Debat Raad van State over avondklok wellicht zinloos door invoering nachtklok

Caroline Van de Pol

14 augustus 2020

14u38 6 Antwerpen De Raad van State heeft vandaag om 14 uur een nieuw debat gehouden over de avondklok van Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V). Omdat de gouverneur woensdag de avondklok veranderde in een nachtklok, bestaat het aangevochten besluit niet meer en zal het arrest waarschijnlijk afgewezen worden.

De ‘Groep van Tien’ met onder anderen horecabaas Dirk Melis uit Dessel en Aimé Schrauwen van Open Vld uit Antwerpen, vroeg de Raad van State vorige week om het besluit voor de avondklok te schorsen. Dat debat vond dinsdagmiddag plaats, maar was een maat voor niets omdat de gouverneur enkele dagen daarvoor haar besluit had aangepast naar aanleiding van de hittegolf. Er werd een nieuw debat gepland voor vrijdag, maar alweer wijzigde de gouverneur het besluit. Deze keer maakte ze van de avondklok een nachtklok.

Elke nieuwe procedure moeten m’n cliënten zelf financieren. De gouverneur betaalt dat met belastinggeld. Advocaat Jean-Marie De Meester

Telkens een nieuwe procedure

Advocaat Jean-Marie De Meester die samen met Yen Buytaert de ‘Groep van Tien’ bijstaat reageert: “Alweer bestaat het besluit dat we aanvechten niet meer tijdens het debat en zal het arrest waarschijnlijk worden afgewezen. Op deze manier blijven we achter de feiten aanlopen. Elke nieuwe procedure moeten m’n cliënten zelf financieren. De gouverneur betaalt dat met belastinggeld.”

Er vallen 800 verkeersdoden per jaar, daarvoor ga je toch ook niet de autosnelweg afsluiten? Advocaat Jean-Marie De Meester

Volgens advocaat De Meester is er onvoldoende motivering voor de invoering van een avondklok of nachtklok voor de hele provincie. “Er vallen 800 verkeersdoden per jaar, daarvoor ga je toch ook niet de autosnelweg afsluiten? Er moet een middenweg zijn tussen het probleem oplossen en de maatschappij levendig houden. De grondwetspecialisten geven ons allemaal gelijk, dus het besluit zal waarschijnlijk over een half jaar nietig verklaard worden. We willen nu ook een schorsing die onmiddellijk in werking treedt.”

Grondrechten

Advocaat De Meester vindt het ergerlijk dat zijn cliënten op deze manier hun eigen grondrechten moeten afdwingen. “De Antwerpenaren zijn in een soort van voorlopige hechtenis geplaatst. Als een rechter iemand op die manier van zijn vrijheid wilt beroven, heeft die verschillende procedures nodig. Nu heeft de gouverneur dat gekozen voor de hele provincie, zonder een verantwoording onder rechterlijk toezicht. Als we dat aanvaarden kan er binnenkort ook een avondklok ingevoerd worden bij bijvoorbeeld voetbalmatchen. Deze discussie zou eigenlijk in het parlement moeten gebeuren door volksvertegenwoordigers die er tijdens de volgende verkiezingen voor afgestraft kunnen worden.”