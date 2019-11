Debat over seksueel geweld in Felix Pakhuis: vrouwenorganisatie hoopt op meer zorgcentra na seksueel geweld Jan Aelberts

24 november 2019

11u29 0 Antwerpen In het Felix Pakhuis in Antwerpen heeft vrouwenorganisatie Zonta zaterdag een debat georganiseerd over seksueel geweld. De gespreksnamiddag met onder meer Vlaams minister Zuhal Demir was meteen het startschot voor de jaarlijkse ‘16 days of Activism’ tegen geweld op vrouwen.

Op 25 november, de internationale dag tegen geweld op vrouwen, start Zonta met een 16-daagse sensibiliseringscampagne tegen gendergeweld. In heel wat Vlaamse steden worden in deze periode gebouwen, pleinen en standbeelden oranje gekleurd.

Tijdens het debat, dat voor de derde keer wordt georganiseerd, stonden enkele vooraanstaande sprekers stil bij preventie en beleid omtrent seksueel geweld. Onder hen Vlaams minister Zuhal Demir, advocaat Walter Damen en Gwen Merkcx, hoofdcommissaris van de lokale politie Sint-Niklaas.

Heel wat aandacht ging naar de zorgcentra na seksueel geweld, die op initiatief van Demir in haar vorige rol als staatssecretaris van Gelijke Kansen werden opgericht in Brussel, Gent en Luik. Volgens Zonta verrichten deze centra uitstekend werk inzake coördinatie, opvolging en ondersteuning bij seksueel geweld. “We mogen hopen dat het niet bij deze drie centra blijft, maar dat er ook zorgcentra kunnen opgericht worden in de andere centrumsteden.”

Ook de Antwerpse organisatie ‘Punt.vzw’ was vertegenwoordigd tijdens het gesprek. Zij werd opgericht na de moord op Julie Van Espen in mei, “vermits er op beleidsniveau ter zake momenteel onvoldoende voorzieningen blijken te zijn”. ‘Punt.vzw’ biedt ondersteuning aan slachtoffers nadat de voorziene termijn van zes maanden ondersteuning door de zorgcentra verstreken is.

Zaterdagavond vind er in het Rivierenhof in Deurne ook nog een herdenkingsmoment voor Julie Van Espen plaats. Ook ‘Punt.vzw’ neemt daar deel aan “Shine a Light”, dat georganiseerd wordt door haar vriendinnen.