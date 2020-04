Dealer vraagt aan politie in burger of ze drugs willen kopen Sander Bral

30 april 2020

Het wijkteam Centrum van de lokale politie kreeg zondagnacht een jonge man en vrouw in de gaten in de Montebellostraat. Eén van hen stond voorovergebogen aan een fietsenstalling. De politie, die in burger aan het werk was, sprak de twee aan en ze zeiden dat ze wat problemen hadden met het fietsslot.

De man vroeg de inspecteurs terloops of ze iets moesten kopen van cannabis of MDMA. Het duo had zich mispakt en de inspecteurs maakten zich bekend. Beide personen werden gearresteerd. De man had vijf verkoopsdosissen cannabis en twee dosissen MDMA op zak. De dame had wat cannabis en een joint bij. Bij de huiszoekingen die volgden vond de politie nog twee precisieweegschalen, gripzakjes, geld en nog verpakkingen met cannabis in. Beide personen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.